В Екатеринбурге назвали топ лидеров и мест, где можно отдохнуть

В Екатеринбурге подвели итоги премии портала «Моменты»

Итоги премии подводили 14 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 14 декабря светский бомонд Екатеринбурга собрался на площадке премиум-отеля Hyatt Regency. Здесь прошла вторая время портала «Моменты», где определил лидеров мнений города и самые крутые места для отдыха. На закрытой вечеринке побывал корреспондент URA.RU.

Лучших из лучших выбирали в 16 номинациях. Сначала читатели издания предлагали своих кандидатов, затем редакция формировала лонг-лист и шорт-лист. После этого в течение недели независимое жюри, в состав которого вошли бизнесмены, эксперты и команда «Моментов», определяло, кто же достоит носить звание влиятельного человека и компании.

В этом году самым привлекательным для гастрогурманов стало заведение Osteria Dolce в «Синара Центре», где прежде работала Pinzeria by Bontempi. Лучшие завтраки в городе были в Grand Buffet Ekaterinburg, невероятные ночные вечеринки проходили в Bla Bla Bar. Кофейней года посчитали DUO, лучшим шеф-поваром стал Максим Погодаев (возглавляет кухню в OVO izakaya), а ресторатором — Виктор Новиков, который известен по проектам «Горожане», Culta и MURU.

Превосходный отдых оказался в загородном клубе «Белая лошадь», лучшие занятия для поддержания физической формы проходят в World Class, а после тренировки жюри рекомендует отправиться в spa-комплекс «Баден-Баден» и навести красоту в салоне Backstage.

Любимым местом для шоппинга стал ТЦ VEER MALL, а проводить время культурно голосующие предпочитают в «Эрмитаж-Урале» и « Урал. Опера. Балет». Лучшие строительные проекты в 2023 году презентовала компания «УГМК-Застройщик». Человеком года стал Никита Харисов, возглавляющий паблик-арт-программу «ЧО». Самые интересные посты можно было прочитать в блоге «Афиша Екатеринбург», а в номинации бизнес года победил салон Theatre of Flowers. После мероприятия светская тусовка переместилась на after-party в Bla Bla bar.

В прошлом году премия «Моменты» прошла впервые, гостей награждали в «Синара Центре». Победителей выбирали в 14 номинациях, кто занял первые места — в материале URA.RU.