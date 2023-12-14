У пермяка отобрали автомобиль после того, как он попался пьяный за рулем

Суд забрал автомобиль в доход государства
У жителя Нытвы отобрали автомобиль в доход государства. Решение принято, потому что он дважды попался пьяным за рулем.
«Пермяк попался сотрудникам ГИБДД, когда ехал за рулем после употребления алкоголя. Суд признал его виновным и лишил свободы на полтора года. Также у мужчины конфискован автомобиль в доход государства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Известно, что ранее пермяк уже был осужден за пьяную езду. На момент совершения последнего правонарушения он находился на свободе, потому что вышел из колонии по УДО.
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