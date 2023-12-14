У пермяка отобрали автомобиль после того, как он попался пьяный за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Суд забрал автомобиль в доход государства Фото:

У жителя Нытвы отобрали автомобиль в доход государства. Решение принято, потому что он дважды попался пьяным за рулем.

«Пермяк попался сотрудникам ГИБДД, когда ехал за рулем после употребления алкоголя. Суд признал его виновным и лишил свободы на полтора года. Также у мужчины конфискован автомобиль в доход государства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Известно, что ранее пермяк уже был осужден за пьяную езду. На момент совершения последнего правонарушения он находился на свободе, потому что вышел из колонии по УДО.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителя Нытвы отобрали автомобиль в доход государства. Решение принято, потому что он дважды попался пьяным за рулем. «Пермяк попался сотрудникам ГИБДД, когда ехал за рулем после употребления алкоголя. Суд признал его виновным и лишил свободы на полтора года. Также у мужчины конфискован автомобиль в доход государства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Известно, что ранее пермяк уже был осужден за пьяную езду. На момент совершения последнего правонарушения он находился на свободе, потому что вышел из колонии по УДО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...