У пермяка отобрали автомобиль после того, как он попался пьяный за рулем

Суд забрал автомобиль в доход государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителя Нытвы отобрали автомобиль в доход государства. Решение принято, потому что он дважды попался пьяным за рулем.

«Пермяк попался сотрудникам ГИБДД, когда ехал за рулем после употребления алкоголя. Суд признал его виновным и лишил свободы на полтора года. Также у мужчины конфискован автомобиль в доход государства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Известно, что ранее пермяк уже был осужден за пьяную езду. На момент совершения последнего правонарушения он находился на свободе, потому что вышел из колонии по УДО.