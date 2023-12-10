В России хотят упростить покупку ИС зарубежных компаний, покинувших РФ

11 декабря 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Российским компаниям будет проще и дешевле иностранные товарные знаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минпромторгом подготовил проект указа об особом порядке согласования сделок по продаже долей и акций иностранных компаний из «недружественных» стран, уходящих с российского рынка. К нему предлагается добавить согласование и на права на объекты интеллектуальной собственности. Об этом заявил управляющий партнер «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников. «В настоящий момент сохраняется угроза потерять значимые для России товарные знаки, патенты и иные объекты ИС из-за недобросовестных действий третьих лиц из „недружественных“ стран», — заявил Алексей Сапожников. Его слова приводит газета «Коммерсантъ» . Эксперт ждет, что благодаря указу количество сделок по передаче прав сократится. Это снизит цену на иностранные товарные знаки, потому что российским компаниям будет проще и дешевле их покупать, добавил Сапожников. Ранее URA.RU писало о том, что большинство потребителей переориентировались на покупку продукции крупных западных брендов в онлайн формате. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл.

Минпромторгом подготовил проект указа об особом порядке согласования сделок по продаже долей и акций иностранных компаний из «недружественных» стран, уходящих с российского рынка. К нему предлагается добавить согласование и на права на объекты интеллектуальной собственности. Об этом заявил управляющий партнер «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников. «В настоящий момент сохраняется угроза потерять значимые для России товарные знаки, патенты и иные объекты ИС из-за недобросовестных действий третьих лиц из „недружественных“ стран», — заявил Алексей Сапожников. Его слова приводит газета «Коммерсантъ». Эксперт ждет, что благодаря указу количество сделок по передаче прав сократится. Это снизит цену на иностранные товарные знаки, потому что российским компаниям будет проще и дешевле их покупать, добавил Сапожников. Ранее URA.RU писало о том, что большинство потребителей переориентировались на покупку продукции крупных западных брендов в онлайн формате. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл.