Названы самые популярные марки малолитражных автомобилей в Челябинской области

У челябинцев самой популярной маркой среди «малолитражек» стала LADA Granta

14 декабря 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Самой популярной маркой среди «малолитражек» в регионе стала LADA Granta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области самым популярным брендом стал ВАЗ, а самой популярной маркой среди малолитражных автомобилей с объемом двигателя от 1 до 1,6 литров — LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. Также челябинцев интересуют марки автомобилей LADA Priora с пробегом 183 тысячи и Hyundai Solaris с пробегом 125 тысяч километров, сообщают в своем исследовании аналитики. «Самым запрашиваемым автомобилем в Челябинской области является LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. За ней следует LADA Priora со средним пробегом 183 тысячи километров. Завершает тройку лидеров Hyundai Solaris, средний пробег — 125 тысяч километров», — рассказали в пресс-службе «Автотека». Эксперты отметили, также южнокорейские автомобили представлены моделью Kia Rio и Kia Ceed. Кроме того, жители Челябинской области активно интересуются автомобилями европейских автоконцернов, среди которых Volkswagen Polo, Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia. В целом по России наиболее запрашиваемой маркой автомобиля в сегменте так называемых «малолитражек» на российском рынке стал отечественный ВАЗ (LADA). Самой популярной моделью — седан Hyundai Solaris.

В Челябинской области самым популярным брендом стал ВАЗ, а самой популярной маркой среди малолитражных автомобилей с объемом двигателя от 1 до 1,6 литров — LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. Также челябинцев интересуют марки автомобилей LADA Priora с пробегом 183 тысячи и Hyundai Solaris с пробегом 125 тысяч километров, сообщают в своем исследовании аналитики. «Самым запрашиваемым автомобилем в Челябинской области является LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. За ней следует LADA Priora со средним пробегом 183 тысячи километров. Завершает тройку лидеров Hyundai Solaris, средний пробег — 125 тысяч километров», — рассказали в пресс-службе «Автотека». Эксперты отметили, также южнокорейские автомобили представлены моделью Kia Rio и Kia Ceed. Кроме того, жители Челябинской области активно интересуются автомобилями европейских автоконцернов, среди которых Volkswagen Polo, Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia. В целом по России наиболее запрашиваемой маркой автомобиля в сегменте так называемых «малолитражек» на российском рынке стал отечественный ВАЗ (LADA). Самой популярной моделью — седан Hyundai Solaris.