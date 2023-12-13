13 декабря 2023

Названы самые популярные марки малолитражных автомобилей в Челябинской области

У челябинцев самой популярной маркой среди «малолитражек» стала LADA Granta
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция челябинского регионального отделения «Единой России». Челябинск, лада гранта
Самой популярной маркой среди «малолитражек» в регионе стала LADA Granta Фото:

В Челябинской области самым популярным брендом стал ВАЗ, а самой популярной маркой среди малолитражных автомобилей с объемом двигателя от 1 до 1,6 литров — LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. Также челябинцев интересуют марки автомобилей LADA Priora с пробегом 183 тысячи и Hyundai Solaris с пробегом 125 тысяч километров, сообщают в своем исследовании аналитики.

«Самым запрашиваемым автомобилем в Челябинской области является LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. За ней следует LADA Priora со средним пробегом 183 тысячи километров. Завершает тройку лидеров Hyundai Solaris, средний пробег — 125 тысяч километров», — рассказали в пресс-службе «Автотека».

Эксперты отметили, также южнокорейские автомобили представлены моделью Kia Rio и Kia Ceed. Кроме того, жители Челябинской области активно интересуются автомобилями европейских автоконцернов, среди которых Volkswagen Polo, Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia.

В целом по России наиболее запрашиваемой маркой автомобиля в сегменте так называемых «малолитражек» на российском рынке стал отечественный ВАЗ (LADA). Самой популярной моделью — седан Hyundai Solaris.

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В Челябинской области самым популярным брендом стал ВАЗ, а самой популярной маркой среди малолитражных автомобилей с объемом двигателя от 1 до 1,6 литров — LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. Также челябинцев интересуют марки автомобилей LADA Priora с пробегом 183 тысячи и Hyundai Solaris с пробегом 125 тысяч километров, сообщают в своем исследовании аналитики. «Самым запрашиваемым автомобилем в Челябинской области является LADA Granta со средним пробегом 103 тысячи километров. За ней следует LADA Priora со средним пробегом 183 тысячи километров. Завершает тройку лидеров Hyundai Solaris, средний пробег — 125 тысяч километров», — рассказали в пресс-службе «Автотека». Эксперты отметили, также южнокорейские автомобили представлены моделью Kia Rio и Kia Ceed. Кроме того, жители Челябинской области активно интересуются автомобилями европейских автоконцернов, среди которых Volkswagen Polo, Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia. В целом по России наиболее запрашиваемой маркой автомобиля в сегменте так называемых «малолитражек» на российском рынке стал отечественный ВАЗ (LADA). Самой популярной моделью — седан Hyundai Solaris.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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