15 декабря 2023

Задержанного свердловского экс-чиновника привезли в суд

Бывшего замминистра строительства Свердловской области Дубровина доставили в суд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Игоря Дуброва доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото:

Задержанного в Чите бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Материалы поступили в суд утром 16 декабря. Сегодня решат, будут ли Дубровина заключить под стражу или нет», — передал журналист агентства.

Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительно, претензии силовиков возникли по работе чиновника в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».

В Читу он перебрался летом 2023 года. С поста зампреда правительства Забайкальского края его уволили 14 декабря.

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Задержанного в Чите бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Материалы поступили в суд утром 16 декабря. Сегодня решат, будут ли Дубровина заключить под стражу или нет», — передал журналист агентства. Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительно, претензии силовиков возникли по работе чиновника в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». В Читу он перебрался летом 2023 года. С поста зампреда правительства Забайкальского края его уволили 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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