Происшествия Задержанного свердловского экс-чиновника привезли в суд Бывшего замминистра строительства Свердловской области Дубровина доставили в суд 16 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 + Игоря Дуброва доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного в Чите бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Материалы поступили в суд утром 16 декабря. Сегодня решат, будут ли Дубровина заключить под стражу или нет», — передал журналист агентства. Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительно, претензии силовиков возникли по работе чиновника в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». В Читу он перебрался летом 2023 года. С поста зампреда правительства Забайкальского края его уволили 14 декабря. Задержанного в Чите бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Материалы поступили в суд утром 16 декабря. Сегодня решат, будут ли Дубровина заключить под стражу или нет», — передал журналист агентства. Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительно, претензии силовиков возникли по работе чиновника в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». В Читу он перебрался летом 2023 года. С поста зампреда правительства Забайкальского края его уволили 14 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям