Задержанного свердловского экс-чиновника привезли в суд

Задержанного в Чите бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина доставили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Здесь ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Материалы поступили в суд утром 16 декабря. Сегодня решат, будут ли Дубровина заключить под стражу или нет», — передал журналист агентства.
Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Предварительно, претензии силовиков возникли по работе чиновника в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области».
В Читу он перебрался летом 2023 года. С поста зампреда правительства Забайкальского края его уволили 14 декабря.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.