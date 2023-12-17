Командир «Ахмата» заявил, что победа России в СВО предрешена

Апти Алаудинов сообщил, что РФ вошла в эпоху духовно-нравственного возрождения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Победа России в СВО гарантирована. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Однако, по его словам, РФ еще многое нужно сделать.
«Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать», — заявил Алаудинов на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». По его словам, РФ вошла в эпоху духовно-нравственного возрождения.
Ранее Алаудинов заявлял, что весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Он отметил, что бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию.
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