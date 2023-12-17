Армия и оружие Командир «Ахмата» заявил, что победа России в СВО предрешена 17 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 + Апти Алаудинов сообщил, что РФ вошла в эпоху духовно-нравственного возрождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в СВО гарантирована. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Однако, по его словам, РФ еще многое нужно сделать. «Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать», — заявил Алаудинов на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». По его словам, РФ вошла в эпоху духовно-нравственного возрождения. Ранее Алаудинов заявлял, что весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Он отметил, что бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию. Победа России в СВО гарантирована. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Однако, по его словам, РФ еще многое нужно сделать. «Мы должны понимать, что победа в СВО — ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать», — заявил Алаудинов на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». По его словам, РФ вошла в эпоху духовно-нравственного возрождения. Ранее Алаудинов заявлял, что весной 2024 года Украина решится на мирные переговоры с РФ. Он отметил, что бойцы ВСУ осознают, что попали в плачевную ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям