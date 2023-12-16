16 декабря 2023

В Екатеринбурге пятый день ищут 62-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 62-летний Владимир Титов, который нуждается в медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно с 13 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал 62-летний Владимир Титов. С 13 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серую кофту, черные штаны, ботинки и черную шапку.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 62-летний Владимир Титов, который нуждается в медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно с 13 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 62-летний Владимир Титов. С 13 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серую кофту, черные штаны, ботинки и черную шапку. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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