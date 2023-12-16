В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 62-летний Владимир Титов, который нуждается в медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно с 13 декабря. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал 62-летний Владимир Титов. С 13 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, серую кофту, черные штаны, ботинки и черную шапку.
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.
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