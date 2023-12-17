В Пермском крае для дошкольников и школьников закупают сотни противогазов

18 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Противогазы должны защищать детей от оружия массового поражения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае для дошкольников и школьников будет закуплено 208 противогазов. Электронный аукцион в интересах краевого учреждения «Гражданская защита» провело министерство по регулированию системы в сфере закупок Пермского края. Это следует из информации, размещенной на сайте ЕИС Закупки. «Характеристики противогазов детских фильтрующих. Количество: 208 штук, из них 104 штуки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет; 104 штуки для детей школьного возраста старше семи лет», — написано в техзадании. Также в нем прописаны требования, предъявляемые к детскому противогазу. Изделие должно обеспечивать защиту органов дыхания, лица и глаз детей «от отравляющих, радиоактивных, аварийно-химически опасных веществ, а также от биологических средств и радиоактивной пыли в условиях ЧС» при техногенных авариях, терактах, применении оружия массового поражения. Заявку на участие в закупке подала единственная компания — АО «Тамбовмаш». Она предложила предоставить свою продукцию за 5,5 млн рублей. Всего победителю закупки предстоит поставить ГКУ «Гражданская защита» 606 противогазов. Год назад порядок выдачи жителям противогазов на случай возникновения военных действий, аварий и катастроф определили власти Нытвенского городского округа. Чиновники решили, что взрослое население обеспечивается противогазами ГП-5 или ГП-7, а дети — противогазами КЗД или ПДФ различной модификации (в зависимости от возраста ребенка). Средства индивидуальной защиты должны выдавать на базе школ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае для дошкольников и школьников будет закуплено 208 противогазов. Электронный аукцион в интересах краевого учреждения «Гражданская защита» провело министерство по регулированию системы в сфере закупок Пермского края. Это следует из информации, размещенной на сайте ЕИС Закупки. «Характеристики противогазов детских фильтрующих. Количество: 208 штук, из них 104 штуки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет; 104 штуки для детей школьного возраста старше семи лет», — написано в техзадании. Также в нем прописаны требования, предъявляемые к детскому противогазу. Изделие должно обеспечивать защиту органов дыхания, лица и глаз детей «от отравляющих, радиоактивных, аварийно-химически опасных веществ, а также от биологических средств и радиоактивной пыли в условиях ЧС» при техногенных авариях, терактах, применении оружия массового поражения. Заявку на участие в закупке подала единственная компания — АО «Тамбовмаш». Она предложила предоставить свою продукцию за 5,5 млн рублей. Всего победителю закупки предстоит поставить ГКУ «Гражданская защита» 606 противогазов. Год назад порядок выдачи жителям противогазов на случай возникновения военных действий, аварий и катастроф определили власти Нытвенского городского округа. Чиновники решили, что взрослое население обеспечивается противогазами ГП-5 или ГП-7, а дети — противогазами КЗД или ПДФ различной модификации (в зависимости от возраста ребенка). Средства индивидуальной защиты должны выдавать на базе школ.