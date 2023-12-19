Челябинка, выбросившая сына в окно, уехала в Екатеринбург из-за дурной славы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, девушка, зима, будущее, шуба, снегопад, климат
Девушке всего 20 лет (архивное фото) Фото:

Девушка Виктория (имя изменено), родившая и выбросившая сына на улицу, могла переехать в Екатеринбург из Верхнего Уфалея (Челябинская область) из-за сплетен, которые распространяли о ней. Такой версией с URA.RU поделилась одна из знакомых уралочки, пожелавшая остаться анонимной.

«[Виктория] хотела жить хорошо, а у нас город маленький, поэтому сплетен много. Ее не травили, но дурная слава за ней была. В основном, обсуждали, что у нее было много парней», — пояснила собеседница агентства.

По словам знакомой, семья у Виктории хорошая. Сама девушка отучилась на повара в техникуме и несколько месяцев работала барменом в одном из заведений Верхнего Уфалея. «[Вика] всегда шутила, улыбалась. Она никогда ничего плохого никому не делала», — добавила ее подруга. Оперативно связаться с Викторией и ее родными не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

Как писало URA.RU, 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем она положила ребенка в полимерный пакет и выбросила на улицу. Мальчика нашел случайный прохожий. Сейчас врачи борются за жизнь малыша. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.

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Девушка Виктория (имя изменено), родившая и выбросившая сына на улицу, могла переехать в Екатеринбург из Верхнего Уфалея (Челябинская область) из-за сплетен, которые распространяли о ней. Такой версией с URA.RU поделилась одна из знакомых уралочки, пожелавшая остаться анонимной. «[Виктория] хотела жить хорошо, а у нас город маленький, поэтому сплетен много. Ее не травили, но дурная слава за ней была. В основном, обсуждали, что у нее было много парней», — пояснила собеседница агентства. По словам знакомой, семья у Виктории хорошая. Сама девушка отучилась на повара в техникуме и несколько месяцев работала барменом в одном из заведений Верхнего Уфалея. «[Вика] всегда шутила, улыбалась. Она никогда ничего плохого никому не делала», — добавила ее подруга. Оперативно связаться с Викторией и ее родными не получилось. На звонок корреспондента никто не ответил. Агентство готово предоставить им возможность высказаться. Как писало URA.RU, 20-летняя девушка родила сына в одной из квартир на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем она положила ребенка в полимерный пакет и выбросила на улицу. Мальчика нашел случайный прохожий. Сейчас врачи борются за жизнь малыша. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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