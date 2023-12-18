18 декабря 2023

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за трупа человека в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
Следствие считает, что бездомного, чей труп нашли в багажнике автомобиля, избили до смерти Фото:

Челябинские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа бездомного в багажнике одного из автомобилей. Как рассказал URA.RU 19 декабря источник в силовых структурах, судмедэкспертиза выявила признаки криминала в смерти.

«После обнаружения трупа следователи приступили к доследственной проверке. Тело было отправлено на судмедэкспертизу. Она показала, что бездомный скончался от травмы, которую ему кто-то мог нанести», — рассказал источник.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), уточнил инсайдер. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к смерти бездомного.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Труп был обнаружен инспекторами ДПС в багажнике автомобиля, остановленного на дороге между Троицком и Степным. Предварительно, признаков криминала в смерти не усматривалось.

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Челябинские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения трупа бездомного в багажнике одного из автомобилей. Как рассказал URA.RU 19 декабря источник в силовых структурах, судмедэкспертиза выявила признаки криминала в смерти. «После обнаружения трупа следователи приступили к доследственной проверке. Тело было отправлено на судмедэкспертизу. Она показала, что бездомный скончался от травмы, которую ему кто-то мог нанести», — рассказал источник. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), уточнил инсайдер. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к смерти бездомного. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Труп был обнаружен инспекторами ДПС в багажнике автомобиля, остановленного на дороге между Троицком и Степным. Предварительно, признаков криминала в смерти не усматривалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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