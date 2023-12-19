19 декабря 2023

ГК «Норкем» выкупила пермские активы Solenis без площадей

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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
Химпроизводство освободит помещения пермского завода Фото:

Пермские активы ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (входит в холдинг Solenis, который контролирует американская Platinum Equit) были проданы компании «Акрилхимпроект», которая принадлежит ГК «Норкем». Вопрос с площадкой для размещения химпроизводства до сих пор остается открытым, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Представители „Солениса“ заключили договор купли-продажи практически всего производственного оборудования с ООО „Акрилхимпроект“. Вопрос с площадкой для размещения еще не решен», — передает издание.

По решению суда производитель химикатов в течение полугода должен освободить территорию Пермского порохового завода (ППЗ), где сейчас располагается. В «Соленисе» просили отложить процесс, чтобы покупатель смог договориться с ППЗ об использовании цеха. Прокуратура, «Ростех» и Росимущество убедили суд, что соответствующие переговоры могут вестись в рамках исполнения решения об освобождении площадей.

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Пермские активы ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (входит в холдинг Solenis, который контролирует американская Platinum Equit) были проданы компании «Акрилхимпроект», которая принадлежит ГК «Норкем». Вопрос с площадкой для размещения химпроизводства до сих пор остается открытым, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Представители „Солениса“ заключили договор купли-продажи практически всего производственного оборудования с ООО „Акрилхимпроект“. Вопрос с площадкой для размещения еще не решен», — передает издание. По решению суда производитель химикатов в течение полугода должен освободить территорию Пермского порохового завода (ППЗ), где сейчас располагается. В «Соленисе» просили отложить процесс, чтобы покупатель смог договориться с ППЗ об использовании цеха. Прокуратура, «Ростех» и Росимущество убедили суд, что соответствующие переговоры могут вестись в рамках исполнения решения об освобождении площадей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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