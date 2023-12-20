Семьям с детьми помогут погасить ипотеку

«Известия»: семьям с детьми хотят дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

С появлением каждого нового ребенка выплаты от государства будут повышаться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России законопроект о введении механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей в семье направят на заключение в правительство уже 21 декабря. Так, семьи с детьми суммарно смогут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщили авторы законопроекта.

«Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Один из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причем, с появлением каждого нового ребенка выплаты от государства повышаются», — рассказал один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова передают «Известия».

Именно поэтому законопроектом предлагается установить выплату в 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 600 тысяч — второго, и третьего — 700 тысяч рублей, отмечает Миронов. Семьи, у которых есть дети, в общей сумме смогут получить до 1,8 миллионов рублей на погашение ипотеки, добавил депутат.

В декабре в России повысили до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8%. Власти также уровняли максимальный размер ипотеки для всех регионов, теперь он составляет шесть миллионов рублей.