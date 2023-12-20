20 декабря 2023

Силовики начали проверку после гибели свердловчанки при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В результате пожара в Свердловской области один человек погиб и еще один пострадал Фото:

В ночь на 21 декабря в Свердловской области в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек и еще один пострадал. СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В одном из коллективных садов Сысертского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Также пострадал ее сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — написано в сообщении.

Предварительно известно, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме. В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, поэтому спасти мать ему не удалось.

«Сообщение о пожаре поступило в 21 декабря в 00:02. Пожарные ликвидировали открытое горение в 01:20 по местному времени», — поделились информацией в ГУ МЧС по Свердловской области.

При разборке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина. На месте работали 12 человек личного состава, три единицы пожарно-спасательной техники.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 21 декабря в Свердловской области в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек и еще один пострадал. СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В одном из коллективных садов Сысертского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Также пострадал ее сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — написано в сообщении. Предварительно известно, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме. В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, поэтому спасти мать ему не удалось. «Сообщение о пожаре поступило в 21 декабря в 00:02. Пожарные ликвидировали открытое горение в 01:20 по местному времени», — поделились информацией в ГУ МЧС по Свердловской области. При разборке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина. На месте работали 12 человек личного состава, три единицы пожарно-спасательной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...