Силовики начали проверку после гибели свердловчанки при пожаре

В ночь на 21 декабря в Свердловской области в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек и еще один пострадал. СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В одном из коллективных садов Сысертского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Также пострадал ее сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — написано в сообщении.
Предварительно известно, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме. В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, поэтому спасти мать ему не удалось.
«Сообщение о пожаре поступило в 21 декабря в 00:02. Пожарные ликвидировали открытое горение в 01:20 по местному времени», — поделились информацией в ГУ МЧС по Свердловской области.
При разборке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина. На месте работали 12 человек личного состава, три единицы пожарно-спасательной техники.
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