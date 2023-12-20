Силовики начали проверку после гибели свердловчанки при пожаре

21 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

В результате пожара в Свердловской области один человек погиб и еще один пострадал Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь на 21 декабря в Свердловской области в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек и еще один пострадал. СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В одном из коллективных садов Сысертского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Также пострадал ее сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — написано в сообщении. Предварительно известно, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме. В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, поэтому спасти мать ему не удалось. «Сообщение о пожаре поступило в 21 декабря в 00:02. Пожарные ликвидировали открытое горение в 01:20 по местному времени», — поделились информацией в ГУ МЧС по Свердловской области. При разборке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина. На месте работали 12 человек личного состава, три единицы пожарно-спасательной техники.

В ночь на 21 декабря в Свердловской области в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек и еще один пострадал. СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту ЧП со смертельным исходом, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В одном из коллективных садов Сысертского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения. Также пострадал ее сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — написано в сообщении. Предварительно известно, что пожар произошел в двухэтажном садовом доме. В ходе начавшегося возгорания мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но здание к тому моменту было охвачено огнем, поэтому спасти мать ему не удалось. «Сообщение о пожаре поступило в 21 декабря в 00:02. Пожарные ликвидировали открытое горение в 01:20 по местному времени», — поделились информацией в ГУ МЧС по Свердловской области. При разборке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина. На месте работали 12 человек личного состава, три единицы пожарно-спасательной техники.