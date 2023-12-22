Политика Выборы Трамп вызвал Байдена на дебаты 23 декабря 2023 в 03:54 Размер текста - 17 + Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатов с Джо Байденом Фото: Official White House / Shealah Craighead Бывший президент США Дональд Трамп жаждет дебатов с Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Такое заявление сделал политик в интервью радиоведущему Хью Хьюитт. «О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — сказал бывший президент. Трамп смог опередить действующего лидера страны Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов, тем не менее, 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах Бывший президент США Дональд Трамп жаждет дебатов с Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Такое заявление сделал политик в интервью радиоведущему Хью Хьюитт. «О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — сказал бывший президент. Трамп смог опередить действующего лидера страны Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов, тем не менее, 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям