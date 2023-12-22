22 декабря 2023

Трамп вызвал Байдена на дебаты

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Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатов с Джо Байденом Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп жаждет дебатов с Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Такое заявление сделал политик в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.

«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — сказал бывший президент.

Трамп смог опередить действующего лидера страны Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов, тем не менее, 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп жаждет дебатов с Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Такое заявление сделал политик в интервью радиоведущему Хью Хьюитт. «О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — сказал бывший президент. Трамп смог опередить действующего лидера страны Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов, тем не менее, 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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