Трамп вызвал Байдена на дебаты

Дональд Трамп заявил, что жаждет дебатов с Джо Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп жаждет дебатов с Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Такое заявление сделал политик в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.
«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?», — сказал бывший президент.
Трамп смог опередить действующего лидера страны Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести штатов, тем не менее, 67% американцев уверены, что их страна движется в неправильном направлении, из-за чего снижается поддержка Джо Байдена. Решение избирателей сыграет важную роль для победы на президентских выборах
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