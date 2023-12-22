Водителям раскрыли, чьи права станут недействительными

Адвокат Данилов: выданные за рубежом права станут недействительными в России

23 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Закон не затронет иностранных граждан, временно находящихся в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В РФ иностранцы, получившие водительские права за рубежом, должны будут обменять их на российские аналоги в течение шести месяцев после получения вида на жительство. Для россиян с заграничными правами полгода отсчитываются с момента въезда в страну. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов. «Иностранные граждане, проживающие в России, должны обменять иностранные водительские права на российские через шесть месяцев после получения вида на жительство или гражданства», — рассказал Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм». Соответствующий закон начнет действовать с 1 апреля следующего года. Тем, кто к указанной дате будут иметь основания для замены, дается год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позднее. При этом сдавать экзамены таким гражданам не нужно. Российские права выдадут на основе иностранных. За невыполнение требований закона последует ответственность. По новым правилам к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, передает «Национальная служба новостей». При этом водителям разрешат ошибаться чаще, сообщает телеканал «360». Кого еще затронут изменения, читайте в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ иностранцы, получившие водительские права за рубежом, должны будут обменять их на российские аналоги в течение шести месяцев после получения вида на жительство. Для россиян с заграничными правами полгода отсчитываются с момента въезда в страну. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов. «Иностранные граждане, проживающие в России, должны обменять иностранные водительские права на российские через шесть месяцев после получения вида на жительство или гражданства», — рассказал Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм». Соответствующий закон начнет действовать с 1 апреля следующего года. Тем, кто к указанной дате будут иметь основания для замены, дается год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позднее. При этом сдавать экзамены таким гражданам не нужно. Российские права выдадут на основе иностранных. За невыполнение требований закона последует ответственность. По новым правилам к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, передает «Национальная служба новостей». При этом водителям разрешат ошибаться чаще, сообщает телеканал «360». Кого еще затронут изменения, читайте в материале URA.RU.