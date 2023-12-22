22 декабря 2023

Водителям раскрыли, чьи права станут недействительными

Адвокат Данилов: выданные за рубежом права станут недействительными в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проезжая часть, водительское удостоверение, проверка на дороге, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Закон не затронет иностранных граждан, временно находящихся в РФ Фото:

В РФ иностранцы, получившие водительские права за рубежом, должны будут обменять их на российские аналоги в течение шести месяцев после получения вида на жительство. Для россиян с заграничными правами полгода отсчитываются с момента въезда в страну. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

«Иностранные граждане, проживающие в России, должны обменять иностранные водительские права на российские через шесть месяцев после получения вида на жительство или гражданства», — рассказал Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм». Соответствующий закон начнет действовать с 1 апреля следующего года.

Тем, кто к указанной дате будут иметь основания для замены, дается год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позднее. При этом сдавать экзамены таким гражданам не нужно. Российские права выдадут на основе иностранных. За невыполнение требований закона последует ответственность.

По новым правилам к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, передает «Национальная служба новостей». При этом водителям разрешат ошибаться чаще, сообщает телеканал «360». Кого еще затронут изменения, читайте в материале URA.RU.

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В РФ иностранцы, получившие водительские права за рубежом, должны будут обменять их на российские аналоги в течение шести месяцев после получения вида на жительство. Для россиян с заграничными правами полгода отсчитываются с момента въезда в страну. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов. «Иностранные граждане, проживающие в России, должны обменять иностранные водительские права на российские через шесть месяцев после получения вида на жительство или гражданства», — рассказал Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм». Соответствующий закон начнет действовать с 1 апреля следующего года. Тем, кто к указанной дате будут иметь основания для замены, дается год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позднее. При этом сдавать экзамены таким гражданам не нужно. Российские права выдадут на основе иностранных. За невыполнение требований закона последует ответственность. По новым правилам к экзамену не будут допущены лица, отбывающие административное наказание за езду в нетрезвом виде или за отказ от медицинского освидетельствования, передает «Национальная служба новостей». При этом водителям разрешат ошибаться чаще, сообщает телеканал «360». Кого еще затронут изменения, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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