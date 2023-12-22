На северо-западе Челябинска, где 23 декабря в районе дома 29а по улице Салавата Юлаева произошла коммунальная авария, дорожники устраняют последствия прорыва трубы. Проезжую часть и внутриквартальные проезды они очищают от воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Дорожные подрядчики проводят очистку проезжей части и внутриквартальных проездов. Выполняется разгон воды с последующей зачисткой и обработкой противогололедными материалами», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
23 декабря на северо-западе Челябинска произошла коммунальная авария, в результате которой затопило проезжую часть по улице Братьев Кашириных около пересечения с улицей Салавата Юлаева. Без водоснабжения остались 11 жилых домов. На месте работает аварийная бригада МУП «ПОВВ».
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