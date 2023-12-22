22 декабря 2023

Жилые дома на северо-западе Челябинска остались без воды из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, коммунальная авария, жкх, горячая вода, яма на дороге, прорыв трубы, дыра в асфальте, пар
Излив воды в настоящее время прекращен Фото:

На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии 11 жилых домов остались без воды, затопило проезжую часть по улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Из-за порыва трубы в районе дома 29а по улице Салавата Юлаева произошел выход холодной воды на проезжую часть улицы Братьев Кашириных и близлежащие проезды. <…> По уточненным данным от водоснабжения в 15:00 отключены 11 домов по адресам: Салавата Юлаева 29, 29а, 29б; Братьев Кашириных,132, 132а, 134, 134а, 134б, 136а, 138, 140», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

Излив воды прекращен. На месте работают восемь сотрудников аварийной бригады МУП «ПОВВ» и две единицы техники. В ближайшее время будет организован подвоз воды, водоматы переведут в бесплатный режим работы. Для очистки проезжей части на место направлена техника.

На месте работает аварийная бригада
На месте работает аварийная бригада
От водоснабжения отключены 11 жилых домов
От водоснабжения отключены 11 жилых домов

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На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии 11 жилых домов остались без воды, затопило проезжую часть по улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Из-за порыва трубы в районе дома 29а по улице Салавата Юлаева произошел выход холодной воды на проезжую часть улицы Братьев Кашириных и близлежащие проезды. <…> По уточненным данным от водоснабжения в 15:00 отключены 11 домов по адресам: Салавата Юлаева 29, 29а, 29б; Братьев Кашириных,132, 132а, 134, 134а, 134б, 136а, 138, 140», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Излив воды прекращен. На месте работают восемь сотрудников аварийной бригады МУП «ПОВВ» и две единицы техники. В ближайшее время будет организован подвоз воды, водоматы переведут в бесплатный режим работы. Для очистки проезжей части на место направлена техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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