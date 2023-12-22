На северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии 11 жилых домов остались без воды, затопило проезжую часть по улице Братьев Кашириных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Из-за порыва трубы в районе дома 29а по улице Салавата Юлаева произошел выход холодной воды на проезжую часть улицы Братьев Кашириных и близлежащие проезды. <…> По уточненным данным от водоснабжения в 15:00 отключены 11 домов по адресам: Салавата Юлаева 29, 29а, 29б; Братьев Кашириных,132, 132а, 134, 134а, 134б, 136а, 138, 140», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
Излив воды прекращен. На месте работают восемь сотрудников аварийной бригады МУП «ПОВВ» и две единицы техники. В ближайшее время будет организован подвоз воды, водоматы переведут в бесплатный режим работы. Для очистки проезжей части на место направлена техника.
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