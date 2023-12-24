24 декабря 2023

Под Челябинском в микрорайоне «Парковый премиум» загорелся дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные в Южно-Уральском государственном университете. Челябинск, пожарная машина, узкий проезд, дворовой проезд
Спасатели эвакуировали четырех строителей Фото:

В микрорайоне «Паковый премиум» под Челябинском 25 декабря загорелся новый дом, поднялся столб дыма. Спасателями были эвакуированы строители, работающие в тот момент на объекте, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Произошло возгорание строительных материалов на втором этаже 10-этажного строящегося дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, причиной стали строительные материалы, которые загорелись на втором этаже 10-этажного строящегося дома. В причинах будут разбираться специалисты отделения дознания.

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В микрорайоне «Паковый премиум» под Челябинском 25 декабря загорелся новый дом, поднялся столб дыма. Спасателями были эвакуированы строители, работающие в тот момент на объекте, сообщили в пресс-службе МЧС. «Произошло возгорание строительных материалов на втором этаже 10-этажного строящегося дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, причиной стали строительные материалы, которые загорелись на втором этаже 10-этажного строящегося дома. В причинах будут разбираться специалисты отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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