Под Челябинском в микрорайоне «Парковый премиум» загорелся дом. Видео

25 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали четырех строителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне «Паковый премиум» под Челябинском 25 декабря загорелся новый дом, поднялся столб дыма. Спасателями были эвакуированы строители, работающие в тот момент на объекте, сообщили в пресс-службе МЧС. «Произошло возгорание строительных материалов на втором этаже 10-этажного строящегося дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, причиной стали строительные материалы, которые загорелись на втором этаже 10-этажного строящегося дома. В причинах будут разбираться специалисты отделения дознания.

В микрорайоне «Паковый премиум» под Челябинском 25 декабря загорелся новый дом, поднялся столб дыма. Спасателями были эвакуированы строители, работающие в тот момент на объекте, сообщили в пресс-службе МЧС. «Произошло возгорание строительных материалов на втором этаже 10-этажного строящегося дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, причиной стали строительные материалы, которые загорелись на втором этаже 10-этажного строящегося дома. В причинах будут разбираться специалисты отделения дознания.