Спасатели эвакуировали четырех строителей
В микрорайоне «Паковый премиум» под Челябинском 25 декабря загорелся новый дом, поднялся столб дыма. Спасателями были эвакуированы строители, работающие в тот момент на объекте, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Произошло возгорание строительных материалов на втором этаже 10-этажного строящегося дома. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — рассказали в МЧС.
В ведомстве отметили, причиной стали строительные материалы, которые загорелись на втором этаже 10-этажного строящегося дома. В причинах будут разбираться специалисты отделения дознания.
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