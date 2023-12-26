Из-за ураганного ветра три поселка под Челябинском остались без электричества

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Пресс-тур с общественниками на Мечел. Челябинск, энергетика, изоляторы, электричество, электрические провода
Стихия оставила жителей трех поселков без света Фото:

Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей трех поселков в пригороде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Снег и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду нарушили работу двух воздушных линий электропередачи 10 кВ. Без электроснабжения частично остались жители поселков Привилегия, Белый Хутор и часть деревни Малиновка Сосновского района. Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ прибыли на место и приступили к оперативным переключениям на резервные схемы электроснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы на время работ люди не оставались без электричества, энергетики направили резервный источник электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено.

Атмосферный фронт со снегом и сильным ветром пришел на территорию Челябинской области в ночь на 26 декабря. В результате движение на ряде дорог региона было остановлено, а губернатор Алексей Текслер призвал жителей региона с пониманием отнестись к принимаемым в борьбе со стихией мерам.

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Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей трех поселков в пригороде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе компании «Россети Урал». «Снег и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду нарушили работу двух воздушных линий электропередачи 10 кВ. Без электроснабжения частично остались жители поселков Привилегия, Белый Хутор и часть деревни Малиновка Сосновского района. Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ прибыли на место и приступили к оперативным переключениям на резервные схемы электроснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Для того, чтобы на время работ люди не оставались без электричества, энергетики направили резервный источник электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено. Атмосферный фронт со снегом и сильным ветром пришел на территорию Челябинской области в ночь на 26 декабря. В результате движение на ряде дорог региона было остановлено, а губернатор Алексей Текслер призвал жителей региона с пониманием отнестись к принимаемым в борьбе со стихией мерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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