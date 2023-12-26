Из-за ураганного ветра три поселка под Челябинском остались без электричества

Стихия оставила жителей трех поселков без света Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Энергетики восстанавливают энергоснабжение жителей трех поселков в пригороде Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 26 декабря в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Снег и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду нарушили работу двух воздушных линий электропередачи 10 кВ. Без электроснабжения частично остались жители поселков Привилегия, Белый Хутор и часть деревни Малиновка Сосновского района. Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ прибыли на место и приступили к оперативным переключениям на резервные схемы электроснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы на время работ люди не оставались без электричества, энергетики направили резервный источник электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено.

Атмосферный фронт со снегом и сильным ветром пришел на территорию Челябинской области в ночь на 26 декабря. В результате движение на ряде дорог региона было остановлено, а губернатор Алексей Текслер призвал жителей региона с пониманием отнестись к принимаемым в борьбе со стихией мерам.