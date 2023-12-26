Снежная буря отменила открытие ледового городка в Копейске

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Ледовый городок на площади Революции и Кировка в преддверии новогодних праздников. Челябинск, елка, ледовый городок, площадь революции, главная елка
Открытие ледового городка перенесли на сутки Фото:

В связи с непогодой 26 декабря перенесли открытие ледового городка в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Открытие зимнего городка на площади Трудовой славы переносится на завтра, 27 декабря, 17:00. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в пресс-службе.

Ранее открыть городок планировали в 16:30 26 декабря. Однако в ночь перед запланированным открытием Копейск, как и Челябинск, засыпало снегом. Снег продолжает падать в течение всего дня 26 декабря. Он сопровождается сильным ветром.

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В связи с непогодой 26 декабря перенесли открытие ледового городка в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Открытие зимнего городка на площади Трудовой славы переносится на завтра, 27 декабря, 17:00. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в пресс-службе. Ранее открыть городок планировали в 16:30 26 декабря. Однако в ночь перед запланированным открытием Копейск, как и Челябинск, засыпало снегом. Снег продолжает падать в течение всего дня 26 декабря. Он сопровождается сильным ветром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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