Снежная буря отменила открытие ледового городка в Копейске

Открытие ледового городка перенесли на сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В связи с непогодой 26 декабря перенесли открытие ледового городка в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Открытие зимнего городка на площади Трудовой славы переносится на завтра, 27 декабря, 17:00. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — уточнили в пресс-службе.

Ранее открыть городок планировали в 16:30 26 декабря. Однако в ночь перед запланированным открытием Копейск, как и Челябинск, засыпало снегом. Снег продолжает падать в течение всего дня 26 декабря. Он сопровождается сильным ветром.