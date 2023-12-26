Рестораны Перми в Новый год накормят гостей роллами с мандаринами и икрой

Блюда из красный икры — тренд Нового года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермские заведения в преддверии нового года подготовили специальное меню. В нем представлены блюда, которые сделаны из традиционных праздничных продуктов. Рестораны предлагают попробовать чебуреки с красной икрой или роллы с мандаринами и морепродуктами. Где подают новогодние деликатесы, в подборке URA.RU.

«Мандариновая Филадельфия от кафе „Поке-maN“ со сбалансированным сочетанием цитрусовых и морепродуктов. Для любителей необычных сочетаний в еде», — сообщили в группе компании «Алендвик» в соцсети «ВКонтакте». В других кафе сети предлагают попробовать пельмени в соусе Оливье, а также салат с трюфелями, мандаринами и креветками.

В доставке роллов «Panasian Food» тоже приготовили специальное новогоднее блюдо. В меню появился ролл с икрой лосося «Филадельфия Икура». Об этом URA.RU рассказал основатель заведения Денис Шмидт. Стоимость заказа ролла домой или в офис — 1150 рублей.

Еще одно блюдо с икрой стали подавать в баре «Rob Roy». Здесь угощают мини-чебуреками с красной и щучьей икрой. В меню заведения сказано, что вес блюда — 100 грамм, а стоимость порции — 720 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что традиционное пермское блюдо вошло в топ худших в России. Популярный мировой онлайн-путеводитель TasteAtlas поставил пельмени с грибами на 19 место антирейтинга.