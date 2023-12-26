Суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ

Букин занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия
Председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олега Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Такое решение в Екатеринбурге вынес Ленинский районный суд.
«Букина оштрафовали по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде.
По словам самого Букина, вопросы у правоохранительных органов к нему могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Свою вину общественник не признавал.
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