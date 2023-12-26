Общество Суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ 27 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 + Букин занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия Фото: Анна Майорова © URA.RU Председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олега Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Такое решение в Екатеринбурге вынес Ленинский районный суд. «Букина оштрафовали по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде. По словам самого Букина, вопросы у правоохранительных органов к нему могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Свою вину общественник не признавал. Председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олега Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Такое решение в Екатеринбурге вынес Ленинский районный суд. «Букина оштрафовали по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде. По словам самого Букина, вопросы у правоохранительных органов к нему могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Свою вину общественник не признавал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям