26 декабря 2023

Суд оштрафовал екатеринбургского градозащитника за дискредитацию ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов – 8 Марта. Екатеринбург, букин олег
Букин занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия Фото:

Председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олега Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Такое решение в Екатеринбурге вынес Ленинский районный суд.

«Букина оштрафовали по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде.

По словам самого Букина, вопросы у правоохранительных органов к нему могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Свою вину общественник не признавал.

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Председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олега Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Такое решение в Екатеринбурге вынес Ленинский районный суд. «Букина оштрафовали по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в суде. По словам самого Букина, вопросы у правоохранительных органов к нему могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Свою вину общественник не признавал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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