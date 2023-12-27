«Лента» сняла с реализации потенциально опасное челябинское масло

28 декабря 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Торговая сеть «Лента» сняла с реализации масло «Сулимовское» из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торговая сеть «Лента» прекратила продажи сливочного масла «Сулимовское» из Челябинска. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Декларация ЕАЭС на масло „Сулимовское“ была прекращена еще в мае 2023 года из-за выявления в масле растительных жиров. Производитель обязан был остановить продажи масла, однако продолжил его реализацию», — сообщили в пресс-службе. В торговые сети Челябинска управление направило письмо с предупреждением, что производитель и продавец несут одинаковую ответственность за оборот потенциально опасной продукции. В декабре 2023 года ООО «Лента» сообщило, что сливочное масло торговой марки «Сулимовское» снято с реализации в торговых комплексах общества. Производителю масла предпринимателю Владимиру Тимошкину управление Россельхознадзора объявило предостережение. По номеру телефона Тимошкина URA.RU ответили, что предприниматель отказывается от комментария, потому что «ему это не надо».

Торговая сеть «Лента» прекратила продажи сливочного масла «Сулимовское» из Челябинска. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Декларация ЕАЭС на масло „Сулимовское“ была прекращена еще в мае 2023 года из-за выявления в масле растительных жиров. Производитель обязан был остановить продажи масла, однако продолжил его реализацию», — сообщили в пресс-службе. В торговые сети Челябинска управление направило письмо с предупреждением, что производитель и продавец несут одинаковую ответственность за оборот потенциально опасной продукции. В декабре 2023 года ООО «Лента» сообщило, что сливочное масло торговой марки «Сулимовское» снято с реализации в торговых комплексах общества. Производителю масла предпринимателю Владимиру Тимошкину управление Россельхознадзора объявило предостережение. По номеру телефона Тимошкина URA.RU ответили, что предприниматель отказывается от комментария, потому что «ему это не надо».