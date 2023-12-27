Медсестра из ХМАО раскрыла секрет победы на конкурсе красоты

Финалистка конкурса красоты из ХМАО: цель была измениться, а не взять корону

28 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Участие в конкурсе красоты помог вартовчанке Маргарите Мирошниченко стать увереннее и женственнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко, которая победила в региональном этапе конкурса красоты «Ты уникальная», стремилась преобразиться и раскрыться, а не заполучить корону. Вартовчанка рассказала URA.RU, что проект помог ей стать увереннее и женственнее.



«Моей целью было лишь пройти трансформацию, „познакомиться с собой“, а не забрать корону. Чем удалось покорить жюри — для меня до сих пор загадка, но я допускаю такой вариант, что жюри обратили внимание на мое преображение. Проект помог раскрыться, стать увереннее и женственнее. Возможно, жюри понравилось, как мне удается сочетать в себе нежность, скромность и одновременно стойкость», — поделилась с агентством Мирошниченко.



В 2024 году финалистка будет представлять Нижневартовск на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге. «Меня удостоили возможности представить наш город в супер-финале в Санкт-Петербурге. Постараюсь проявить себя и показать свою изюминку, оставлю это в секрете для сюрприза на выступлении. Привезти в город корону с супер-финала не обещаю, но в любом случае наш город станет известнее не только тем, что это столица Самотлора, а и уникальными северными девушками», — добавила Мирошниченко.



Ранее URA.RU сообщало, что медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», финал которого прошел в Нижневартовске. А студентке Югорского госуниверситета Ангелине Вахрушевой присвоили титул «Мисс хранительница традиций» на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медсестра из Нижневартовска Маргарита Мирошниченко, которая победила в региональном этапе конкурса красоты «Ты уникальная», стремилась преобразиться и раскрыться, а не заполучить корону. Вартовчанка рассказала URA.RU, что проект помог ей стать увереннее и женственнее. «Моей целью было лишь пройти трансформацию, „познакомиться с собой“, а не забрать корону. Чем удалось покорить жюри — для меня до сих пор загадка, но я допускаю такой вариант, что жюри обратили внимание на мое преображение. Проект помог раскрыться, стать увереннее и женственнее. Возможно, жюри понравилось, как мне удается сочетать в себе нежность, скромность и одновременно стойкость», — поделилась с агентством Мирошниченко. В 2024 году финалистка будет представлять Нижневартовск на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге. «Меня удостоили возможности представить наш город в супер-финале в Санкт-Петербурге. Постараюсь проявить себя и показать свою изюминку, оставлю это в секрете для сюрприза на выступлении. Привезти в город корону с супер-финала не обещаю, но в любом случае наш город станет известнее не только тем, что это столица Самотлора, а и уникальными северными девушками», — добавила Мирошниченко. Ранее URA.RU сообщало, что медсестра Маргарита Мирошниченко выиграла корону конкурса красоты «Ты уникальная», финал которого прошел в Нижневартовске. А студентке Югорского госуниверситета Ангелине Вахрушевой присвоили титул «Мисс хранительница традиций» на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2023».