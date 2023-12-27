Махонин изживает у Пермского края комплекс аутсайдера

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в большом интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко об упущенных возможностях по развитию родного региона и комплексе аутсайдера у края. Глава Прикамья отметил, что сейчас ситуация начала меняться. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину», где выступает интервьюером у президента РФ.
«Сейчас начинаем менять ситуацию. 300-летие Перми — лишь пролог, здесь есть история успеха. В городе, крае надо работать, стараться, и тогда все получится, но я один, конечно, ничего не сделаю», — рассказал журналисту Махонин.
Губернатор подозревает, что комплекс аутсайдера начал развиваться у региона после революции 1917 года, когда Пермь лишили статуса губернского города и включили в Уральскую область с центром в Екатеринбурге (тогда — Свердловск). Тогда же центр экономики сместился к другим городам Урала, а Пермская область потеряла свою особую цивилизацию.
Также Махонин припомнил, как власти региона не стали подавать заявку на проведение у себя ЧМ по футболу в 2018 году, хотя благодаря этому можно было получить инвестиции на постройку стадиона в Перми. По его мнению, региону тогда была присуща психология аутсайдера — незачем что-то делать, если ничего не получится. Толчок к развитию региона дал предыдущий глава Максим Решетников. После его реформ, которые не были особо популярны, Пермский край вышел на путь постепенного развития.
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