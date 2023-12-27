Махонин изживает у Пермского края комплекс аутсайдера

28 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что 300-летие Перми — лишь начало развития Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в большом интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко об упущенных возможностях по развитию родного региона и комплексе аутсайдера у края. Глава Прикамья отметил, что сейчас ситуация начала меняться. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину», где выступает интервьюером у президента РФ. «Сейчас начинаем менять ситуацию. 300-летие Перми — лишь пролог, здесь есть история успеха. В городе, крае надо работать, стараться, и тогда все получится, но я один, конечно, ничего не сделаю», — рассказал журналисту Махонин. Губернатор подозревает, что комплекс аутсайдера начал развиваться у региона после революции 1917 года, когда Пермь лишили статуса губернского города и включили в Уральскую область с центром в Екатеринбурге (тогда — Свердловск). Тогда же центр экономики сместился к другим городам Урала, а Пермская область потеряла свою особую цивилизацию. Также Махонин припомнил, как власти региона не стали подавать заявку на проведение у себя ЧМ по футболу в 2018 году, хотя благодаря этому можно было получить инвестиции на постройку стадиона в Перми. По его мнению, региону тогда была присуща психология аутсайдера — незачем что-то делать, если ничего не получится. Толчок к развитию региона дал предыдущий глава Максим Решетников. После его реформ, которые не были особо популярны, Пермский край вышел на путь постепенного развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в большом интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко об упущенных возможностях по развитию родного региона и комплексе аутсайдера у края. Глава Прикамья отметил, что сейчас ситуация начала меняться. Ванденко известен по проекту «20 вопросов Владимиру Путину», где выступает интервьюером у президента РФ. «Сейчас начинаем менять ситуацию. 300-летие Перми — лишь пролог, здесь есть история успеха. В городе, крае надо работать, стараться, и тогда все получится, но я один, конечно, ничего не сделаю», — рассказал журналисту Махонин. Губернатор подозревает, что комплекс аутсайдера начал развиваться у региона после революции 1917 года, когда Пермь лишили статуса губернского города и включили в Уральскую область с центром в Екатеринбурге (тогда — Свердловск). Тогда же центр экономики сместился к другим городам Урала, а Пермская область потеряла свою особую цивилизацию. Также Махонин припомнил, как власти региона не стали подавать заявку на проведение у себя ЧМ по футболу в 2018 году, хотя благодаря этому можно было получить инвестиции на постройку стадиона в Перми. По его мнению, региону тогда была присуща психология аутсайдера — незачем что-то делать, если ничего не получится. Толчок к развитию региона дал предыдущий глава Максим Решетников. После его реформ, которые не были особо популярны, Пермский край вышел на путь постепенного развития.