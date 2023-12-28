В Белоярском районе прогремел взрыв

29 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Бытовой газ взорвался в частном доме Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz В Белоярском районе (Свердловская область) в одном из частных домов погремел мощный взрыв бытового газа. ЧП не носит криминальный характер. На месте работают сотрудники полиции. Хозяин дома доставлен с ожогами в медицинское учреждение. Об этом рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОВД Заречного в 09.30 от местной пожарной части. Огнеборцы проинформировали сотрудников полиции, что в частном доме по улице Путейская, 65 возможно взрыв бытового газа. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов территориального ОВД», — отметил полковник Горелых. В результате инцидента пострадал хозяин жилища. «По предварительным данным, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Возможно, он решил приготовить пищу и включил газовую плиту, после чего уснул. Дом не газифицирован, газ поступает из баллонов. В результате мощного хлопка, который произошел из-за скопления паров газа, жилище площадью 100 кв. разрушено, а его хозяин с 45% ожогов тела доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение районной больницы. По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — резюмировал Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белоярском районе (Свердловская область) в одном из частных домов погремел мощный взрыв бытового газа. ЧП не носит криминальный характер. На месте работают сотрудники полиции. Хозяин дома доставлен с ожогами в медицинское учреждение. Об этом рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОВД Заречного в 09.30 от местной пожарной части. Огнеборцы проинформировали сотрудников полиции, что в частном доме по улице Путейская, 65 возможно взрыв бытового газа. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов территориального ОВД», — отметил полковник Горелых. В результате инцидента пострадал хозяин жилища. «По предварительным данным, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Возможно, он решил приготовить пищу и включил газовую плиту, после чего уснул. Дом не газифицирован, газ поступает из баллонов. В результате мощного хлопка, который произошел из-за скопления паров газа, жилище площадью 100 кв. разрушено, а его хозяин с 45% ожогов тела доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение районной больницы. По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — резюмировал Горелых.