28 декабря 2023

В Белоярском районе прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. stock, вспышка, взрыв,  stock
Бытовой газ взорвался в частном доме Фото:

В Белоярском районе (Свердловская область) в одном из частных домов погремел мощный взрыв бытового газа. ЧП не носит криминальный характер. На месте работают сотрудники полиции. Хозяин дома доставлен с ожогами в медицинское учреждение. Об этом рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОВД Заречного в 09.30 от местной пожарной части. Огнеборцы проинформировали сотрудников полиции, что в частном доме по улице Путейская, 65 возможно взрыв бытового газа. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов территориального ОВД», — отметил полковник Горелых.

В результате инцидента пострадал хозяин жилища. «По предварительным данным, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Возможно, он решил приготовить пищу и включил газовую плиту, после чего уснул. Дом не газифицирован, газ поступает из баллонов. В результате мощного хлопка, который произошел из-за скопления паров газа, жилище площадью 100 кв. разрушено, а его хозяин с 45% ожогов тела доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение районной больницы. По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — резюмировал Горелых.

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В Белоярском районе (Свердловская область) в одном из частных домов погремел мощный взрыв бытового газа. ЧП не носит криминальный характер. На месте работают сотрудники полиции. Хозяин дома доставлен с ожогами в медицинское учреждение. Об этом рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОВД Заречного в 09.30 от местной пожарной части. Огнеборцы проинформировали сотрудников полиции, что в частном доме по улице Путейская, 65 возможно взрыв бытового газа. На указанный адрес незамедлительно были направлены несколько нарядов территориального ОВД», — отметил полковник Горелых. В результате инцидента пострадал хозяин жилища. «По предварительным данным, мужчина злоупотребляет спиртными напитками. Возможно, он решил приготовить пищу и включил газовую плиту, после чего уснул. Дом не газифицирован, газ поступает из баллонов. В результате мощного хлопка, который произошел из-за скопления паров газа, жилище площадью 100 кв. разрушено, а его хозяин с 45% ожогов тела доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение районной больницы. По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — резюмировал Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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