Предвыборный сайт Путина начал работу

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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, общественная приемная, путин
На предвыборном сайте Владимира Путина можно прочитать про важные достижения России, основных моментах президентской кампании Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сайт посвященный предвыборной кампании Владимира Путина начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба.

«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/», — говорится в сообщении.

При переходе на сайт можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Владимира Путина. Также там указана информация о доверенных лицах Путина, контакты штаба и адреса региональных штабов. Уточняется, что на сайте будут размещаться видеоматериалы, рассказывающие об основных моментах предвыборной кампании. Еще можно ознакомиться с рядом важных достижений России за последние годы в соответствующем разделе.

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Сайт посвященный предвыборной кампании Владимира Путина начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба. «Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/», — говорится в сообщении. При переходе на сайт можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Владимира Путина. Также там указана информация о доверенных лицах Путина, контакты штаба и адреса региональных штабов. Уточняется, что на сайте будут размещаться видеоматериалы, рассказывающие об основных моментах предвыборной кампании. Еще можно ознакомиться с рядом важных достижений России за последние годы в соответствующем разделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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