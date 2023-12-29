Предвыборный сайт Путина начал работу

Сайт посвященный предвыборной кампании Владимира Путина начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба.
«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. С ним можно ознакомиться по адресу
При переходе на сайт можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Владимира Путина. Также там указана информация о доверенных лицах Путина, контакты штаба и адреса региональных штабов. Уточняется, что на сайте будут размещаться видеоматериалы, рассказывающие об основных моментах предвыборной кампании. Еще можно ознакомиться с рядом важных достижений России за последние годы в соответствующем разделе.
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