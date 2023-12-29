Политика Выборы Предвыборный сайт Путина начал работу 29 декабря 2023 в 15:30 Размер текста - 17 + На предвыборном сайте Владимира Путина можно прочитать про важные достижения России, основных моментах президентской кампании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сайт посвященный предвыборной кампании Владимира Путина начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба. «Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/ », — говорится в сообщении. При переходе на сайт можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Владимира Путина. Также там указана информация о доверенных лицах Путина, контакты штаба и адреса региональных штабов. Уточняется, что на сайте будут размещаться видеоматериалы, рассказывающие об основных моментах предвыборной кампании. Еще можно ознакомиться с рядом важных достижений России за последние годы в соответствующем разделе. Сайт посвященный предвыборной кампании Владимира Путина начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба. «Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. С ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/», — говорится в сообщении. При переходе на сайт можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Владимира Путина. Также там указана информация о доверенных лицах Путина, контакты штаба и адреса региональных штабов. Уточняется, что на сайте будут размещаться видеоматериалы, рассказывающие об основных моментах предвыборной кампании. Еще можно ознакомиться с рядом важных достижений России за последние годы в соответствующем разделе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям