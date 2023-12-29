Бастрыкин поручил разобраться с угрозами челябинской семье участника СВО

30 декабря 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на злоумышленников вымогающих деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться и доложить о деле об угрозах семье военнослужащего в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В соцмедиа получила распространение информация о том, что в городе Кыштыме Челябинской области двое мужчин угрожали семье военнослужащего, находящегося в зоне СВО. <…> Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Павлу возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Семье военнослужащего поступали угрозы о якобы существующей крупной задолженности. Позже злоумышленников удалось задержать. Однако, как пишут в местных пабликах, семье продолжают поступать угрозы. Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Павлу Решетникову поручено доложить о возбуждении уголовного дела и установить все обстоятельства произошедшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться и доложить о деле об угрозах семье военнослужащего в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В соцмедиа получила распространение информация о том, что в городе Кыштыме Челябинской области двое мужчин угрожали семье военнослужащего, находящегося в зоне СВО. <…> Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Павлу возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Семье военнослужащего поступали угрозы о якобы существующей крупной задолженности. Позже злоумышленников удалось задержать. Однако, как пишут в местных пабликах, семье продолжают поступать угрозы. Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Павлу Решетникову поручено доложить о возбуждении уголовного дела и установить все обстоятельства произошедшего.