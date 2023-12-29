29 декабря 2023

Бастрыкин поручил разобраться с угрозами челябинской семье участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на злоумышленников вымогающих деньги Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться и доложить о деле об угрозах семье военнослужащего в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа получила распространение информация о том, что в городе Кыштыме Челябинской области двое мужчин угрожали семье военнослужащего, находящегося в зоне СВО. <…> Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Павлу возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.

Семье военнослужащего поступали угрозы о якобы существующей крупной задолженности. Позже злоумышленников удалось задержать. Однако, как пишут в местных пабликах, семье продолжают поступать угрозы. Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Павлу Решетникову поручено доложить о возбуждении уголовного дела и установить все обстоятельства произошедшего.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться и доложить о деле об угрозах семье военнослужащего в городе Кыштым Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В соцмедиа получила распространение информация о том, что в городе Кыштыме Челябинской области двое мужчин угрожали семье военнослужащего, находящегося в зоне СВО. <…> Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Павлу возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Семье военнослужащего поступали угрозы о якобы существующей крупной задолженности. Позже злоумышленников удалось задержать. Однако, как пишут в местных пабликах, семье продолжают поступать угрозы. Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Павлу Решетникову поручено доложить о возбуждении уголовного дела и установить все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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