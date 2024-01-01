В ГИБДД предупредили свердловских водителей об угрозе

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах. Из-за снегопадов гололед на проезжей части оказался скрыт, что создает особую опасность, говорится в пресс-релизе.
«Ситуация на дорогах остается сложной из-за обильных снегопадов и порывистого ветра. Образовавшийся на проезжей части гололед и снежный накат дополнительно покрыт снегом, что создает опасность при движении на высокой скорости по таким участкам», — предупредили в ГИБДД.
Инспекторы попросили автовладельцев быть внимательнее, не допускать резких торможений, внезапных перестроений и отказаться от рискованных маневров. Ранее свердловское управление автомобильных дорог предупредило уральцев об опасности. Из-за резкого похолодания в регионе ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах.
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