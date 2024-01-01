01 января 2024

В ГИБДД предупредили свердловских водителей об угрозе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, дорога в снегу, туристы, природа
Свердловских водителей призвали быть бдительными на дорогах Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах. Из-за снегопадов гололед на проезжей части оказался скрыт, что создает особую опасность, говорится в пресс-релизе.

«Ситуация на дорогах остается сложной из-за обильных снегопадов и порывистого ветра. Образовавшийся на проезжей части гололед и снежный накат дополнительно покрыт снегом, что создает опасность при движении на высокой скорости по таким участкам», — предупредили в ГИБДД.

Инспекторы попросили автовладельцев быть внимательнее, не допускать резких торможений, внезапных перестроений и отказаться от рискованных маневров. Ранее свердловское управление автомобильных дорог предупредило уральцев об опасности. Из-за резкого похолодания в регионе ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сложной ситуации на дорогах. Из-за снегопадов гололед на проезжей части оказался скрыт, что создает особую опасность, говорится в пресс-релизе. «Ситуация на дорогах остается сложной из-за обильных снегопадов и порывистого ветра. Образовавшийся на проезжей части гололед и снежный накат дополнительно покрыт снегом, что создает опасность при движении на высокой скорости по таким участкам», — предупредили в ГИБДД. Инспекторы попросили автовладельцев быть внимательнее, не допускать резких торможений, внезапных перестроений и отказаться от рискованных маневров. Ранее свердловское управление автомобильных дорог предупредило уральцев об опасности. Из-за резкого похолодания в регионе ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...