В Свердловской области поймали более 30 пьяных водителей 1 января

В Свердловской области был задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и других происшествиях на дорогах 1 января сообщили в региональном ГИБДД.
«31 водитель находился в состоянии опьянения, 22 водителя не имели прав. Еще трое были пьяны и не имели прав одновременно», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Также в ГИБДД добавили, что в первый день наступившего года в регионе произошло пять аварий. Семь человек в них получили травмы, включая ребенка, а один человек погиб.
Ранее Госавтоинспекция обратилась к свердловским водителям с предупреждением. Инспекторы заявили, что на дорогах образовались снежные заносы и гололедица и попросили автомобилистов быть аккуратными.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.