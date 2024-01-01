В Свердловской области поймали более 30 пьяных водителей 1 января

02 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В праздничный день десятки свердловчан сели нетрезвыми за руль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области был задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и других происшествиях на дорогах 1 января сообщили в региональном ГИБДД. «31 водитель находился в состоянии опьянения, 22 водителя не имели прав. Еще трое были пьяны и не имели прав одновременно», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также в ГИБДД добавили, что в первый день наступившего года в регионе произошло пять аварий. Семь человек в них получили травмы, включая ребенка, а один человек погиб. Ранее Госавтоинспекция обратилась к свердловским водителям с предупреждением. Инспекторы заявили, что на дорогах образовались снежные заносы и гололедица и попросили автомобилистов быть аккуратными.

В Свердловской области был задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и других происшествиях на дорогах 1 января сообщили в региональном ГИБДД. «31 водитель находился в состоянии опьянения, 22 водителя не имели прав. Еще трое были пьяны и не имели прав одновременно», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также в ГИБДД добавили, что в первый день наступившего года в регионе произошло пять аварий. Семь человек в них получили травмы, включая ребенка, а один человек погиб. Ранее Госавтоинспекция обратилась к свердловским водителям с предупреждением. Инспекторы заявили, что на дорогах образовались снежные заносы и гололедица и попросили автомобилистов быть аккуратными.