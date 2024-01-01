01 января 2024

В Свердловской области поймали более 30 пьяных водителей 1 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В праздничный день десятки свердловчан сели нетрезвыми за руль Фото:

В Свердловской области был задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и других происшествиях на дорогах 1 января сообщили в региональном ГИБДД.

«31 водитель находился в состоянии опьянения, 22 водителя не имели прав. Еще трое были пьяны и не имели прав одновременно», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Также в ГИБДД добавили, что в первый день наступившего года в регионе произошло пять аварий. Семь человек в них получили травмы, включая ребенка, а один человек погиб.

Ранее Госавтоинспекция обратилась к свердловским водителям с предупреждением. Инспекторы заявили, что на дорогах образовались снежные заносы и гололедица и попросили автомобилистов быть аккуратными.

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В Свердловской области был задержан 31 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и других происшествиях на дорогах 1 января сообщили в региональном ГИБДД. «31 водитель находился в состоянии опьянения, 22 водителя не имели прав. Еще трое были пьяны и не имели прав одновременно», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также в ГИБДД добавили, что в первый день наступившего года в регионе произошло пять аварий. Семь человек в них получили травмы, включая ребенка, а один человек погиб. Ранее Госавтоинспекция обратилась к свердловским водителям с предупреждением. Инспекторы заявили, что на дорогах образовались снежные заносы и гололедица и попросили автомобилистов быть аккуратными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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