Развлечения Культура В России появится сайт с переводами произведений русской классической литературы Путин распорядился создать платформу для переводов произведений русской классики 05 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 + Путин поручил правительству создать платформу для переводов произведений русской классики Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Представить предложения по созданию открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы 19-20 веков», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что доклад необходимо представить до 15 мая 2024 года. Ранее Путин поручил правительству финансово поддержать культуру. Он призвал обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Представить предложения по созданию открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы 19-20 веков», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что доклад необходимо представить до 15 мая 2024 года. Ранее Путин поручил правительству финансово поддержать культуру. Он призвал обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям