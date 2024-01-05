05 января 2024

В России появится сайт с переводами произведений русской классической литературы

Путин распорядился создать платформу для переводов произведений русской классики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, книги, литература, культура, учеба, школа, образование, бюст пушкина
Путин поручил правительству создать платформу для переводов произведений русской классики Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Представить предложения по созданию открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы 19-20 веков», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что доклад необходимо представить до 15 мая 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству финансово поддержать культуру. Он призвал обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы. Такое поручение он утвердил по итогам пленарного заседания девятого Санкт-Петербургского международного культурного форума. «Представить предложения по созданию открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы 19-20 веков», — говорится в поручении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Отмечается, что доклад необходимо представить до 15 мая 2024 года. Ранее Путин поручил правительству финансово поддержать культуру. Он призвал обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...