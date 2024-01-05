Челябинская область вошла в топ-10 регионов по продажам новых авто

06 января 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

В регионе за год было продано боле 27 тысяч новых легковых машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Челябинская область попала в число регионов России, где в 2023 году было продано наибольшее количество новых автомобилей. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли РФ. «В рейтинге регионов по продажам новых транспортных средств (ТОП 10) <…> Челябинская область находится на девятом месте», — указано в документе «О рынке транспортных средств Российской Федерации в категории M N в 2023 году». Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и республика Татарстан. В Челябинской области в 2023 году было продано 27 548 новых легковых автомобилей, 1 792 коммерческих автомобиля, 4 621 грузовой автомобиль, 246 автобусов. Всего в России в 2023 году рынок новых транспортных средств составил 1 319 351 штук, что на 60% больше, чем в 2022 году. Тогда в стране было продано 823 695 новых машин. В Челябинской области определились со списком самых беспроблемных автомобилей. Согласно исследованию «Автотеки», ими стали Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze. В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.

Челябинская область попала в число регионов России, где в 2023 году было продано наибольшее количество новых автомобилей. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли РФ. «В рейтинге регионов по продажам новых транспортных средств (ТОП 10) <…> Челябинская область находится на девятом месте», — указано в документе «О рынке транспортных средств Российской Федерации в категории M N в 2023 году». Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и республика Татарстан. В Челябинской области в 2023 году было продано 27 548 новых легковых автомобилей, 1 792 коммерческих автомобиля, 4 621 грузовой автомобиль, 246 автобусов. Всего в России в 2023 году рынок новых транспортных средств составил 1 319 351 штук, что на 60% больше, чем в 2022 году. Тогда в стране было продано 823 695 новых машин. В Челябинской области определились со списком самых беспроблемных автомобилей. Согласно исследованию «Автотеки», ими стали Nissan Note, Honda CR-V и Chevrolet Cruze. В рамках исследования были рассмотрены марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.