07 января 2024

Пермский суд за год вынес больше шести десятков приговоров за дезертирство

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В Перми суд вынес 62 приговора военнослужащим Фото:

В Перми гарнизонным военным судом было вынесено 62 приговора за самовольное оставление части или места службы. Признавшие вину в большинстве случаев приговаривались к условному сроку.

«Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации)», — говорится в материале «Коммерсант-Прикамье».

Новая часть статьи УК была введена 24 сентября 2022 года, после частичной мобилизации в России. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Несмотря на то, что чаще всего наказание суд приговаривал подсудимых к пяти годам условно и трем годам испытательного срока, выносились приговоры и с реальным сроком заключения. Кроме того на сайте суда выложены лишь часть текстов приговоров из которых невозможно понять статус подсудимых — мобилизованный, контрактник или доброволец.

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В Перми гарнизонным военным судом было вынесено 62 приговора за самовольное оставление части или места службы. Признавшие вину в большинстве случаев приговаривались к условному сроку. «Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации)», — говорится в материале «Коммерсант-Прикамье». Новая часть статьи УК была введена 24 сентября 2022 года, после частичной мобилизации в России. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Несмотря на то, что чаще всего наказание суд приговаривал подсудимых к пяти годам условно и трем годам испытательного срока, выносились приговоры и с реальным сроком заключения. Кроме того на сайте суда выложены лишь часть текстов приговоров из которых невозможно понять статус подсудимых — мобилизованный, контрактник или доброволец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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