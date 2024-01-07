Пермский суд за год вынес больше шести десятков приговоров за дезертирство

08 января 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

В Перми суд вынес 62 приговора военнослужащим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми гарнизонным военным судом было вынесено 62 приговора за самовольное оставление части или места службы. Признавшие вину в большинстве случаев приговаривались к условному сроку. «Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации)», — говорится в материале «Коммерсант-Прикамье». Новая часть статьи УК была введена 24 сентября 2022 года, после частичной мобилизации в России. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Несмотря на то, что чаще всего наказание суд приговаривал подсудимых к пяти годам условно и трем годам испытательного срока, выносились приговоры и с реальным сроком заключения. Кроме того на сайте суда выложены лишь часть текстов приговоров из которых невозможно понять статус подсудимых — мобилизованный, контрактник или доброволец.

В Перми гарнизонным военным судом было вынесено 62 приговора за самовольное оставление части или места службы. Признавшие вину в большинстве случаев приговаривались к условному сроку. «Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации)», — говорится в материале «Коммерсант-Прикамье». Новая часть статьи УК была введена 24 сентября 2022 года, после частичной мобилизации в России. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Несмотря на то, что чаще всего наказание суд приговаривал подсудимых к пяти годам условно и трем годам испытательного срока, выносились приговоры и с реальным сроком заключения. Кроме того на сайте суда выложены лишь часть текстов приговоров из которых невозможно понять статус подсудимых — мобилизованный, контрактник или доброволец.