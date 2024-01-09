Загородившим контейнерные площадки автовладельцам грозит штраф до пяти тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске с 30 декабря по 8 января оштрафовали более 230 владельцев автомобилей, загородивших подъезд к контейнерным площадкам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В Челябинске с 30 декабря по 8 января зафиксировано 234 случая оставления транспорта вблизи контейнерных площадок. Из-за такой парковки срываются сроки вывоза отходов. 9 января уже вынесен первый штраф в размере пяти тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что работа по выявлению нарушителей велась сотрудниками Управления благоустройства администрации и ООО «Центр коммунального сервиса». Вынесенные определения направлены в ГИБДД для поиска собственников машин.

Также в администрации напоминают, что около контейнерных площадок парковка запрещена. Ведется ежедневная работа по выявлению нарушений. Владельцам за это грозит штраф в размере 1-5 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч.

Припаркованные автомобили рядом с контейнерными площадками не позволяли вывезти мусор Фото: пресс-служба администрации Челябинска