09 января 2024

В Екатеринбурге таксист снес машину скорой помощи, ехавшую на вызов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоуборочная техника вытащила машину реанимации на дорогу Фото:

В Екатеринбурге вечером 9 января на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги таксист на автомобиле Chevrolet снес машину скорой помощи, которая ехала на вызов. Об этом рассказал очевидец аварии.

«Легковушка двигалась по Объездной и поворачивала налево на улицу Амундсена. Скорая с мигалками в этот момент ехала по Объездной со стороны улицы Серафима Дерябина. По словам водителя, таксист подъехал к перекрестку, основной светофор погас и включилась дополнительная секция для тех, кто поворачивает налево. Все машины остановились, а водитель Chevrolet рванул. Говорит, что не услышал сирену скорой», — сказал очевидец.

После столкновения машина реанимации оказалась на обочине в сугробе. Позже снегоуборочная техника вытащила автомобиль на дорогу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 9 января на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги таксист на автомобиле Chevrolet снес машину скорой помощи, которая ехала на вызов. Об этом рассказал очевидец аварии. «Легковушка двигалась по Объездной и поворачивала налево на улицу Амундсена. Скорая с мигалками в этот момент ехала по Объездной со стороны улицы Серафима Дерябина. По словам водителя, таксист подъехал к перекрестку, основной светофор погас и включилась дополнительная секция для тех, кто поворачивает налево. Все машины остановились, а водитель Chevrolet рванул. Говорит, что не услышал сирену скорой», — сказал очевидец. После столкновения машина реанимации оказалась на обочине в сугробе. Позже снегоуборочная техника вытащила автомобиль на дорогу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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