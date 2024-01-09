В Екатеринбурге вечером 9 января на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги таксист на автомобиле Chevrolet снес машину скорой помощи, которая ехала на вызов. Об этом рассказал очевидец аварии.
«Легковушка двигалась по Объездной и поворачивала налево на улицу Амундсена. Скорая с мигалками в этот момент ехала по Объездной со стороны улицы Серафима Дерябина. По словам водителя, таксист подъехал к перекрестку, основной светофор погас и включилась дополнительная секция для тех, кто поворачивает налево. Все машины остановились, а водитель Chevrolet рванул. Говорит, что не услышал сирену скорой», — сказал очевидец.
После столкновения машина реанимации оказалась на обочине в сугробе. Позже снегоуборочная техника вытащила автомобиль на дорогу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского ГИБДД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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