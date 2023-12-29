ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения

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Судебное заседание по Малику Гайсину. Екатеринбург, документ, ручка, телефон, подпись, мобильник, бумага
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Выборы президента России в 2024 году

Центральная Избирательная комиссия (ЦИК) разрешила кандидату в президенты РФ от партии «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину приступить к сбору подписей для выдвижения на выборы-2024. Также были допущены кандидат от КПРФ Николай Харитонов, выдвиженка от Демократической партии Ирина Свиридова и бьюти блогер Рада Русских. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Вопрос о разрешении кандидата партии „Российского общенародного союза“, Сергея Бабурина выдвигаться на выборы. Кто за, Кто против, Принято единогласно!», — заявила Элла Памфилова. Трансляция заседания комиссии проходит на сайте ЦИК.

Также комиссия допустила до выборов выдвиженца от КПРФ Харитонова и представительницу Демократической партии Свиридовой. Кроме того, ЦИК зарегистрировала группу для выдвижения Рады Русских.

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Центральная Избирательная комиссия (ЦИК) разрешила кандидату в президенты РФ от партии «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину приступить к сбору подписей для выдвижения на выборы-2024. Также были допущены кандидат от КПРФ Николай Харитонов, выдвиженка от Демократической партии Ирина Свиридова и бьюти блогер Рада Русских. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «Вопрос о разрешении кандидата партии „Российского общенародного союза“, Сергея Бабурина выдвигаться на выборы. Кто за, Кто против, Принято единогласно!», — заявила Элла Памфилова. Трансляция заседания комиссии проходит на сайте ЦИК. Также комиссия допустила до выборов выдвиженца от КПРФ Харитонова и представительницу Демократической партии Свиридовой. Кроме того, ЦИК зарегистрировала группу для выдвижения Рады Русских.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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