ЦИК допустила четырех кандидатов на выборы-2024 к сбору подписей для выдвижения

Центральная Избирательная комиссия (ЦИК) разрешила кандидату в президенты РФ от партии «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину приступить к сбору подписей для выдвижения на выборы-2024. Также были допущены кандидат от КПРФ Николай Харитонов, выдвиженка от Демократической партии Ирина Свиридова и бьюти блогер Рада Русских. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Вопрос о разрешении кандидата партии „Российского общенародного союза“, Сергея Бабурина выдвигаться на выборы. Кто за, Кто против, Принято единогласно!», — заявила Элла Памфилова. Трансляция заседания комиссии проходит на сайте ЦИК.
Также комиссия допустила до выборов выдвиженца от КПРФ Харитонова и представительницу Демократической партии Свиридовой. Кроме того, ЦИК зарегистрировала группу для выдвижения Рады Русских.
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