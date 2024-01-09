09 января 2024

В пермской деревне ферму с коровами продают по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, корова
Основной доход ферме приносит продажа молока Фото:

В Добрянском городском округе Пермского края выставлено на продажу сельхозпредприятие, основной доход которому приносит продажа молока. На ферме имеется поголовье рогатого скота, в том числе коровы, быки, козы и бараны. Цена актива — пять миллионов рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района Перми.

«Продается ферма в деревне Бобки Добрянского городского округа. Расположена на пяти земельных участках. В цену входят жилой дом с четырьмя изолированными комнатами и кухней, также огород с теплицами и многолетними растениями. Имеются животные и птицы — коровы, быки, козы, барашки и куры. Основной доход приносит продажа молока, есть сезонный доход от продажи мяса. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдет русская баня со свежим ремонтом. В качестве бонуса предлагается бизнес-план по организации продажи животных для дальнейшего разведения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молочную ферму по цене двухкомнатной квартиры продают в Чернушинском городском округе. Стоимость сельхозпредприятия составляет семь миллионов рублей.

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В Добрянском городском округе Пермского края выставлено на продажу сельхозпредприятие, основной доход которому приносит продажа молока. На ферме имеется поголовье рогатого скота, в том числе коровы, быки, козы и бараны. Цена актива — пять миллионов рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района Перми. «Продается ферма в деревне Бобки Добрянского городского округа. Расположена на пяти земельных участках. В цену входят жилой дом с четырьмя изолированными комнатами и кухней, также огород с теплицами и многолетними растениями. Имеются животные и птицы — коровы, быки, козы, барашки и куры. Основной доход приносит продажа молока, есть сезонный доход от продажи мяса. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдет русская баня со свежим ремонтом. В качестве бонуса предлагается бизнес-план по организации продажи животных для дальнейшего разведения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молочную ферму по цене двухкомнатной квартиры продают в Чернушинском городском округе. Стоимость сельхозпредприятия составляет семь миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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