В пермской деревне ферму с коровами продают по цене квартиры

10 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Основной доход ферме приносит продажа молока Фото: Размик Закарян © URA.RU В Добрянском городском округе Пермского края выставлено на продажу сельхозпредприятие, основной доход которому приносит продажа молока. На ферме имеется поголовье рогатого скота, в том числе коровы, быки, козы и бараны. Цена актива — пять миллионов рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района Перми. «Продается ферма в деревне Бобки Добрянского городского округа. Расположена на пяти земельных участках. В цену входят жилой дом с четырьмя изолированными комнатами и кухней, также огород с теплицами и многолетними растениями. Имеются животные и птицы — коровы, быки, козы, барашки и куры. Основной доход приносит продажа молока, есть сезонный доход от продажи мяса. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдет русская баня со свежим ремонтом. В качестве бонуса предлагается бизнес-план по организации продажи животных для дальнейшего разведения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молочную ферму по цене двухкомнатной квартиры продают в Чернушинском городском округе. Стоимость сельхозпредприятия составляет семь миллионов рублей.

В Добрянском городском округе Пермского края выставлено на продажу сельхозпредприятие, основной доход которому приносит продажа молока. На ферме имеется поголовье рогатого скота, в том числе коровы, быки, козы и бараны. Цена актива — пять миллионов рублей. Для сравнения — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке спального района Перми. «Продается ферма в деревне Бобки Добрянского городского округа. Расположена на пяти земельных участках. В цену входят жилой дом с четырьмя изолированными комнатами и кухней, также огород с теплицами и многолетними растениями. Имеются животные и птицы — коровы, быки, козы, барашки и куры. Основной доход приносит продажа молока, есть сезонный доход от продажи мяса. Цена — пять миллионов рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдет русская баня со свежим ремонтом. В качестве бонуса предлагается бизнес-план по организации продажи животных для дальнейшего разведения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае молочную ферму по цене двухкомнатной квартиры продают в Чернушинском городском округе. Стоимость сельхозпредприятия составляет семь миллионов рублей.