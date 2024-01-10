Челябинец считает, что действия сотрудников дилерского центра могут подорвать репутацию марок Chery и Omoda Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клиент дилерского центра «Регинас», продающего автомобили концерна Chery, пожаловался на бездействие компании в устранении возможного брака. В приобретенной читателем URA.RU летом 2023 года иномарке сломался люк бензобака и появились неисправности бортового компьютера.

«С декабря мы вынуждены передвигаться с открытым люком бензобака. Он не открывается в обычном режиме вне зависимости от погоды. Сервис-менеджеры отказались направлять претензию производителю, умолчав о дефектах, и не признают брак. Проблемы возникают и с бортовым компьютером», — рассказал URA.RU читатель.

Владелец иномарки отметил, что при обращении в гарантийных случаях, сотрудники «Регинас» отказывали в оформлении документов. По его предположениям, менеджеры могут делать это без ведома руководства и производителя. Отдавать отказались и приемосдаточные акты на ремонт, сообщил челябинец.

За автомобиль Omoda C5 (дочерняя марка компании Chery) челябинец отдал порядка трех миллионов рублей. По словам владельца, риски для жизни во время поездок возникали несколько раз: в аномальные морозы машина осталась на трассе из-за сломанного бензобака, а при обгоне происходило активное торможение. За полгода были замечены сбои в работе бортового компьютера: на дисплее появлялись ошибки датчиков, стали отключаться все звуки, возникало самостоятельное переключение на нейтральную передачу.

«Проблемы они объяснили недостатком квалифицированного персонала. Притом сейчас в салоне выставлены Jaecoo J7 с ржавчиной и отсутствием двойной изоляции на проводах. Возможно предположить, что он либо поставлен в РФ нелегально, либо является бракованным», — сообщил агентству челябинец.

Владелец иномарки отправил претензию на дилера руководству компаний, представителям в России, а также в Роспотребнадзор и прокуратуру. Он просит привлечь дилера к ответственности за предположительные подрыв репутации Chery и Omoda, фальсификацию документооборота и оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни потребителя.

URA.RU отправило официальный запрос дилерскому центру. Ответ будет опубликован после получения.

Фотографии челябинец сделал на презентации автомобиля Jaecoo J7 в дилерском центре Челябинска фото: читатель URA.RU

Читатель заметил возможные дефекты на выставочной модели Jaecoo J7 фото: читатель URA.RU