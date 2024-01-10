10 января 2024

В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины было найдено 10 января в экскаваторе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Рощинской в кабине экскаватора скончался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

«Мужчина скончался 10 января в кабине экскаватора. Инцидент произошел у одного из домов по улице Рощинской. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Силовики установили личность погибшего. Им оказался 61-летний тракторист. «Мужчина собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора. Но неожиданно что-то произошло: мужчина прекратил работу и упал на руль. Врачи, к сожалению, не смогли ему помочь. На место ЧП приехала супруга мужчины, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Екатеринбурге на улице Рощинской в кабине экскаватора скончался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области. «Мужчина скончался 10 января в кабине экскаватора. Инцидент произошел у одного из домов по улице Рощинской. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Силовики установили личность погибшего. Им оказался 61-летний тракторист. «Мужчина собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора. Но неожиданно что-то произошло: мужчина прекратил работу и упал на руль. Врачи, к сожалению, не смогли ему помочь. На место ЧП приехала супруга мужчины, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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