В Екатеринбурге в кабине экскаватора нашли труп мужчины

В Екатеринбурге на улице Рощинской в кабине экскаватора скончался мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.
«Мужчина скончался 10 января в кабине экскаватора. Инцидент произошел у одного из домов по улице Рощинской. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
Силовики установили личность погибшего. Им оказался 61-летний тракторист. «Мужчина собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора. Но неожиданно что-то произошло: мужчина прекратил работу и упал на руль. Врачи, к сожалению, не смогли ему помочь. На место ЧП приехала супруга мужчины, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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