Суд снял арест с имущества экс-директора метзавода-банкрота Златоуста

12 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд снял претензии с экс-директора ЗЭМЗ Александра Кретова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд снял арест с имущества экс-директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова стоимостью 1,139 млрд рублей. Как следует из определения Арбитражного суда региона, решение не повлияет на имущественные права кредиторов банкрота. «Ходатайство Кретова Александра Сергеевича об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры в части наложения ареста на имущество Кретова Александра Сергеевича в пределах суммы исковых требований в размере 1,139 млрд рублей», — отметил суд в определении. Поводом для отмены послужили новые обстоятельства. В ноябре 2023 года были объявлены торги, в рамках которых 28 декабря долг Кретова выкупила компания «Техпром». Задолженность была приобретена за 500 тысяч рублей. Солидарно долг также предъявлен бенефициару предприятия Дмитрию Герасименко. «Суд полагает, что на настоящий момент отпала необходимость действия обеспечительных мер. Вероятность причинения кредиторам и должнику значительного ущерба в случае отмены таких мер исключена ввиду продажи права требования и поступления в конкурсную массу денежных средств», — сказано в документе. От «Техпрома» поступил отзыв. Из него следует, что компания против сложившихся обстоятельств не возражает. Предъявленный Кретову и Герасименко долг связан с контрактом 2018 года, заключенным с австрийской фирмой Smart Stahl GmbH на поставку оборудования. Оплата в сумме девяти миллионов евро была отправлена, однако техника не поступила. Заводу за неполученные товары был предъявлен штраф в размере 311 млн рублей. Бывший руководитель и бенефициар не предприняли действий, чтобы урегулировать ситуацию в пользу предприятия. ЗЭМЗ признан банкротом в декабре 2021 года. Конкурсное производство открыто до марта 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд снял арест с имущества экс-директора Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ, Челябинская область) Александра Кретова стоимостью 1,139 млрд рублей. Как следует из определения Арбитражного суда региона, решение не повлияет на имущественные права кредиторов банкрота. «Ходатайство Кретова Александра Сергеевича об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить обеспечительные меры в части наложения ареста на имущество Кретова Александра Сергеевича в пределах суммы исковых требований в размере 1,139 млрд рублей», — отметил суд в определении. Поводом для отмены послужили новые обстоятельства. В ноябре 2023 года были объявлены торги, в рамках которых 28 декабря долг Кретова выкупила компания «Техпром». Задолженность была приобретена за 500 тысяч рублей. Солидарно долг также предъявлен бенефициару предприятия Дмитрию Герасименко. «Суд полагает, что на настоящий момент отпала необходимость действия обеспечительных мер. Вероятность причинения кредиторам и должнику значительного ущерба в случае отмены таких мер исключена ввиду продажи права требования и поступления в конкурсную массу денежных средств», — сказано в документе. От «Техпрома» поступил отзыв. Из него следует, что компания против сложившихся обстоятельств не возражает. Предъявленный Кретову и Герасименко долг связан с контрактом 2018 года, заключенным с австрийской фирмой Smart Stahl GmbH на поставку оборудования. Оплата в сумме девяти миллионов евро была отправлена, однако техника не поступила. Заводу за неполученные товары был предъявлен штраф в размере 311 млн рублей. Бывший руководитель и бенефициар не предприняли действий, чтобы урегулировать ситуацию в пользу предприятия. ЗЭМЗ признан банкротом в декабре 2021 года. Конкурсное производство открыто до марта 2024 года.