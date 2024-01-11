Журналисты «Саткинского рабочего» стали лауреатами премии Правительства РФ

Сотрудники издания «Саткинский рабочий» в Челябинской области стали лауреатами премии правительства РФ в области СМИ. Награждение прошло в здании правительства РФ 11 января.
«За развитие историко-краеведческой темы и реализацию социально значимого экологического проекта „СпасАЙ свой крАЙ“ на страницах и сайте газеты „Саткинский рабочий“ лауреатами становятся главный редактор Зайцева Светлана, заместитель главного редактора Перфильева Светлана, корреспондент Генералова Евгения и программист Скорынина Наталья», — обозначено в списке. Награды журналистам вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В своем вступительном слове глава кабмина назвал информационное пространство важным полем боя. Он также поздравил журналистов с наступающим Днем печати.
Газета «Саткинский рабочий» издается с 1930 года. Сейчас издание является ведущим печатным и сетевым СМИ Саткинского района и реализует социальные проекты.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.