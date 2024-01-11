Журналисты «Саткинского рабочего» стали лауреатами премии Правительства РФ

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Дмитрий Федечкин в Союзе журналистов. Челябинск, зайцева светлана
Светлана Зайцева и ее коллектив стали лауреатами премии правительства РФ Фото:

Сотрудники издания «Саткинский рабочий» в Челябинской области стали лауреатами премии правительства РФ в области СМИ. Награждение прошло в здании правительства РФ 11 января.

«За развитие историко-краеведческой темы и реализацию социально значимого экологического проекта „СпасАЙ свой крАЙ“ на страницах и сайте газеты „Саткинский рабочий“ лауреатами становятся главный редактор Зайцева Светлана, заместитель главного редактора Перфильева Светлана, корреспондент Генералова Евгения и программист Скорынина Наталья», — обозначено в списке. Награды журналистам вручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В своем вступительном слове глава кабмина назвал информационное пространство важным полем боя. Он также поздравил журналистов с наступающим Днем печати.

Газета «Саткинский рабочий» издается с 1930 года. Сейчас издание является ведущим печатным и сетевым СМИ Саткинского района и реализует социальные проекты.

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Сотрудники издания «Саткинский рабочий» в Челябинской области стали лауреатами премии правительства РФ в области СМИ. Награждение прошло в здании правительства РФ 11 января. «За развитие историко-краеведческой темы и реализацию социально значимого экологического проекта „СпасАЙ свой крАЙ“ на страницах и сайте газеты „Саткинский рабочий“ лауреатами становятся главный редактор Зайцева Светлана, заместитель главного редактора Перфильева Светлана, корреспондент Генералова Евгения и программист Скорынина Наталья», — обозначено в списке. Награды журналистам вручил премьер-министр России Михаил Мишустин. В своем вступительном слове глава кабмина назвал информационное пространство важным полем боя. Он также поздравил журналистов с наступающим Днем печати. Газета «Саткинский рабочий» издается с 1930 года. Сейчас издание является ведущим печатным и сетевым СМИ Саткинского района и реализует социальные проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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