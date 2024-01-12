В Екатеринбурге рядом с Литкварталом появится элитный дом со смотровой площадкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ввести дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года
Ввести дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года

В центре Екатеринбурга появится клубный дом «Литературный» от тюменского застройщика «Тюменская слобода» (входит в группу компании «СтройМир»). Он расположится на пересечении улиц Первомайской-Царской (напротив Литквартала, который власти вот-вот начнут реконструировать). Информация об этом содержится на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Клубный дом будет высотой в семь этажей с 80 квартирами, на первом этаже — коммерческие помещения, а у здания разместиться двухэтажная подземная парковка на 78 мест. Также на крыше оборудую двор-сад, детскую зону, амфитеатр и смотровую площадку. Ввести дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года.

«Расположение жилого комплекса предлагает широкий выбор лучших ресторанов и гастро-бистро города с лучшими шеф-поварами. Поздний завтрак, изысканный ужин или неформальная встреча за бранчем. Близость премиальных фитнес-центров — это возможность заняться спортом и переключиться с рабочих вопросов», — описывает на сайте застройщик преимущества клубного дома.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга появится клубный дом «Литературный» от тюменского застройщика «Тюменская слобода» (входит в группу компании «СтройМир»). Он расположится на пересечении улиц Первомайской-Царской (напротив Литквартала, который власти вот-вот начнут реконструировать). Информация об этом содержится на сайте единой информационной системы жилищного строительства. Клубный дом будет высотой в семь этажей с 80 квартирами, на первом этаже — коммерческие помещения, а у здания разместиться двухэтажная подземная парковка на 78 мест. Также на крыше оборудую двор-сад, детскую зону, амфитеатр и смотровую площадку. Ввести дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года. «Расположение жилого комплекса предлагает широкий выбор лучших ресторанов и гастро-бистро города с лучшими шеф-поварами. Поздний завтрак, изысканный ужин или неформальная встреча за бранчем. Близость премиальных фитнес-центров — это возможность заняться спортом и переключиться с рабочих вопросов», — описывает на сайте застройщик преимущества клубного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...