12 января 2024

Бастрыкину доложат о нападении водителя челябинской маршрутки на пассажирку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин ждет доклада о нападении маршрутчика Фото:

Председателю СК России Александру Бастрыкину подготовят доклад о ходе расследования нападения водителя челябинской маршрутки на беременную пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий водителя маршрутного такси в Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования.

Конфликт произошел утром 12 января в Челябинске на маршруте №24, когда водитель обвинил девушку в неоплате проезда, перепутав с другим пассажиром. Девушка не стала противиться и покинула маршрутку, однако водитель начал ее преследовать. Догнав пассажирку, он кинул ей в лицо ледяной булыжник.

Очевидцы в социальных сетях отметили, что беременной девушке вызвали скорую помощь, которая поставила ей подозрение на сотрясение. Позже 40-летний водитель был доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения причин произошедшего.

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Председателю СК России Александру Бастрыкину подготовят доклад о ходе расследования нападения водителя челябинской маршрутки на беременную пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий водителя маршрутного такси в Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования. Конфликт произошел утром 12 января в Челябинске на маршруте №24, когда водитель обвинил девушку в неоплате проезда, перепутав с другим пассажиром. Девушка не стала противиться и покинула маршрутку, однако водитель начал ее преследовать. Догнав пассажирку, он кинул ей в лицо ледяной булыжник. Очевидцы в социальных сетях отметили, что беременной девушке вызвали скорую помощь, которая поставила ей подозрение на сотрясение. Позже 40-летний водитель был доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения причин произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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