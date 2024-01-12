Бастрыкину доложат о нападении водителя челябинской маршрутки на пассажирку

13 января 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклада о нападении маршрутчика Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председателю СК России Александру Бастрыкину подготовят доклад о ходе расследования нападения водителя челябинской маршрутки на беременную пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий водителя маршрутного такси в Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования. Конфликт произошел утром 12 января в Челябинске на маршруте №24, когда водитель обвинил девушку в неоплате проезда, перепутав с другим пассажиром. Девушка не стала противиться и покинула маршрутку, однако водитель начал ее преследовать. Догнав пассажирку, он кинул ей в лицо ледяной булыжник. Очевидцы в социальных сетях отметили, что беременной девушке вызвали скорую помощь, которая поставила ей подозрение на сотрясение. Позже 40-летний водитель был доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения причин произошедшего.

Председателю СК России Александру Бастрыкину подготовят доклад о ходе расследования нападения водителя челябинской маршрутки на беременную пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Председателю СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий водителя маршрутного такси в Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования. Конфликт произошел утром 12 января в Челябинске на маршруте №24, когда водитель обвинил девушку в неоплате проезда, перепутав с другим пассажиром. Девушка не стала противиться и покинула маршрутку, однако водитель начал ее преследовать. Догнав пассажирку, он кинул ей в лицо ледяной булыжник. Очевидцы в социальных сетях отметили, что беременной девушке вызвали скорую помощь, которая поставила ей подозрение на сотрясение. Позже 40-летний водитель был доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения причин произошедшего.