Захарова рассказала, что стало с пенсионером, которого выдворили из Латвии. Видео

Захарова: выдворенного из Латвии пенсионера отвезут в Калининград
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова пообещала, что РФ не бросит выдворенных из Латвии людей Фото:

Российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии, помогли с временным жильем в Псковской области. В скором времени 82-летнему мужчине помогут с поездкой в Калининград по его просьбе. Детали судьбы мужчины рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С учетом возраста и стрессового состояния Б.Г.Каткова власти Псковской области помогли ему с временным размещением, предоставили медицинскую и другую помощь. По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой.

Она пообещала, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Всем будет оказана помощь, отметила представитель ведомства.

Ранее Каткова выдворили из Латвии. Как сообщили в посольстве России, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Диппредставительство назвало такое решение «провокационной выходкой латвийских властей». У мужчины в Латвии осталась семья.

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Российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии, помогли с временным жильем в Псковской области. В скором времени 82-летнему мужчине помогут с поездкой в Калининград по его просьбе. Детали судьбы мужчины рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «С учетом возраста и стрессового состояния Б.Г.Каткова власти Псковской области помогли ему с временным размещением, предоставили медицинскую и другую помощь. По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой. Она пообещала, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Всем будет оказана помощь, отметила представитель ведомства. Ранее Каткова выдворили из Латвии. Как сообщили в посольстве России, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Диппредставительство назвало такое решение «провокационной выходкой латвийских властей». У мужчины в Латвии осталась семья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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