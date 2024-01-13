Захарова рассказала, что стало с пенсионером, которого выдворили из Латвии. Видео

Захарова: выдворенного из Латвии пенсионера отвезут в Калининград

13 января 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Мария Захарова пообещала, что РФ не бросит выдворенных из Латвии людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии, помогли с временным жильем в Псковской области. В скором времени 82-летнему мужчине помогут с поездкой в Калининград по его просьбе. Детали судьбы мужчины рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «С учетом возраста и стрессового состояния Б.Г.Каткова власти Псковской области помогли ему с временным размещением, предоставили медицинскую и другую помощь. По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой. Она пообещала, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Всем будет оказана помощь, отметила представитель ведомства. Ранее Каткова выдворили из Латвии. Как сообщили в посольстве России, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Диппредставительство назвало такое решение «провокационной выходкой латвийских властей». У мужчины в Латвии осталась семья.

Российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии, помогли с временным жильем в Псковской области. В скором времени 82-летнему мужчине помогут с поездкой в Калининград по его просьбе. Детали судьбы мужчины рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «С учетом возраста и стрессового состояния Б.Г.Каткова власти Псковской области помогли ему с временным размещением, предоставили медицинскую и другую помощь. По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой. Она пообещала, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Всем будет оказана помощь, отметила представитель ведомства. Ранее Каткова выдворили из Латвии. Как сообщили в посольстве России, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Диппредставительство назвало такое решение «провокационной выходкой латвийских властей». У мужчины в Латвии осталась семья.