Российскому военному пенсионеру Борису Каткову, которого депортировали из Латвии, помогли с временным жильем в Псковской области. В скором времени 82-летнему мужчине помогут с поездкой в Калининград по его просьбе. Детали судьбы мужчины рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С учетом возраста и стрессового состояния Б.Г.Каткова власти Псковской области помогли ему с временным размещением, предоставили медицинскую и другую помощь. По просьбе соотечественника ему также оказано содействие в проезде в Калининград. Будет сделано все необходимое для его поддержки и обустройства», — приводит сайт МИД РФ слова Захаровой.
Она пообещала, что Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Всем будет оказана помощь, отметила представитель ведомства.
Ранее Каткова выдворили из Латвии. Как сообщили в посольстве России, Рига подсчитала пожилого пенсионера угрозой национальной безопасности страны. Диппредставительство назвало такое решение «провокационной выходкой латвийских властей». У мужчины в Латвии осталась семья.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.