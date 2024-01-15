Губернатора Махонина научили плести маскировочные сети для бойцов на СВО

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Акция Народного фронта "Защитим защитников СВО". Пермь, маскировочная сеть
Волонтеры показали Дмитрию Махонину, как плести маскировочные сети Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поучаствовал в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе штаба общественной поддержки, который начал работать с 15 января. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на открытии штаба.

«Дмитрия Махонина пригласили вплести свои ленты в масксеть. Ему в этом помогали волонтеры пермского общественного движения „Швейбат“», — передает корреспондент агентства. Также Махонину показали другую продукцию, которая производится волонтерской организацией, а затем отправляется на передовую.

На базе штаба будут организованы различные мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив. Кроме того, здесь будут проводить «разговоры о важном» с участниками СВО. Первый такой разговор состоялся в день открытия штаба. На вопросы военных отвечали замминистра соцразвития Прикамья Ирина Петроградских, руководитель пермского подразделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий, а также Герой России, вице-спикер заксобрания Сергей Яшкин. Ранее в Перми на Советской, 40 открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поучаствовал в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе штаба общественной поддержки, который начал работать с 15 января. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на открытии штаба. «Дмитрия Махонина пригласили вплести свои ленты в масксеть. Ему в этом помогали волонтеры пермского общественного движения „Швейбат“», — передает корреспондент агентства. Также Махонину показали другую продукцию, которая производится волонтерской организацией, а затем отправляется на передовую. На базе штаба будут организованы различные мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив. Кроме того, здесь будут проводить «разговоры о важном» с участниками СВО. Первый такой разговор состоялся в день открытия штаба. На вопросы военных отвечали замминистра соцразвития Прикамья Ирина Петроградских, руководитель пермского подразделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий, а также Герой России, вице-спикер заксобрания Сергей Яшкин. Ранее в Перми на Советской, 40 открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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