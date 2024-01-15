Губернатора Махонина научили плести маскировочные сети для бойцов на СВО

Волонтеры показали Дмитрию Махонину, как плести маскировочные сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поучаствовал в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Мероприятие прошло на базе штаба общественной поддержки, который начал работать с 15 января. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который побывал на открытии штаба.

«Дмитрия Махонина пригласили вплести свои ленты в масксеть. Ему в этом помогали волонтеры пермского общественного движения „Швейбат“», — передает корреспондент агентства. Также Махонину показали другую продукцию, которая производится волонтерской организацией, а затем отправляется на передовую.

На базе штаба будут организованы различные мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив. Кроме того, здесь будут проводить «разговоры о важном» с участниками СВО. Первый такой разговор состоялся в день открытия штаба. На вопросы военных отвечали замминистра соцразвития Прикамья Ирина Петроградских, руководитель пермского подразделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий, а также Герой России, вице-спикер заксобрания Сергей Яшкин. Ранее в Перми на Советской, 40 открылся региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина.