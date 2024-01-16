В Перми расследуют уголовное дело о гибели упавшего в котлован рабочего

16 января 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Водителя экскаватора подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми возбуждено уголовное дело в отношении водителя экскаватора. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель рабочего. Трагедия произошла 13 декабря 2023 года во время реконструкции сетей дождевой канализации автодороги. «Подозреваемый, управляя экскаватором, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности с помощью стрелы техники транспортировал бетонную плиту. Находившийся там же рабочий, во время спуска плиты в котлован упал в него, получив травмы, от которых скончался на месте. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что СУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины получили смертельные травмы при работе с пиролизной печью.

Следователем следственного отдела по Дзержинскому району Перми возбуждено уголовное дело в отношении водителя экскаватора. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель рабочего. Трагедия произошла 13 декабря 2023 года во время реконструкции сетей дождевой канализации автодороги. «Подозреваемый, управляя экскаватором, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности с помощью стрелы техники транспортировал бетонную плиту. Находившийся там же рабочий, во время спуска плиты в котлован упал в него, получив травмы, от которых скончался на месте. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что СУ СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины получили смертельные травмы при работе с пиролизной печью.