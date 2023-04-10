В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели рабочих

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины смертельные травмы получили при работе с пиролизной печью, рассказали в СК.
«6 апреля 2023 года двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
ЧП произошло в селе Ваньки Чайковского городского округа. Как ранее сообщали в инспекции по труду, погибшие работали на ООО «Ветлан». При этом руководство компании не сообщило о произошедшем в инспекцию.
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