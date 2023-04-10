В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели рабочих

11 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины смертельные травмы получили при работе с пиролизной печью, рассказали в СК. «6 апреля 2023 года двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. ЧП произошло в селе Ваньки Чайковского городского округа. Как ранее сообщали в инспекции по труду, погибшие работали на ООО «Ветлан». При этом руководство компании не сообщило о произошедшем в инспекцию.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины смертельные травмы получили при работе с пиролизной печью, рассказали в СК. «6 апреля 2023 года двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. ЧП произошло в селе Ваньки Чайковского городского округа. Как ранее сообщали в инспекции по труду, погибшие работали на ООО «Ветлан». При этом руководство компании не сообщило о произошедшем в инспекцию.