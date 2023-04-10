10 апреля 2023

В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности Фото:

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины смертельные травмы получили при работе с пиролизной печью, рассказали в СК.

«6 апреля 2023 года двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

ЧП произошло в селе Ваньки Чайковского городского округа. Как ранее сообщали в инспекции по труду, погибшие работали на ООО «Ветлан». При этом руководство компании не сообщило о произошедшем в инспекцию.

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Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели двух рабочих на одном из предприятий Чайковского округа. Мужчины смертельные травмы получили при работе с пиролизной печью, рассказали в СК. «6 апреля 2023 года двое рабочих получили травмы не совместимые с жизнью при обращении с пиролизной печью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. ЧП произошло в селе Ваньки Чайковского городского округа. Как ранее сообщали в инспекции по труду, погибшие работали на ООО «Ветлан». При этом руководство компании не сообщило о произошедшем в инспекцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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