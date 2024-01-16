Пермяк получил удар ножом в живот за танец с женой друга на свадьбе его дочери

В Губахе (Пермский край) вынесен приговор местному жителю, который вспорол ножом живот друга из-за танца с женой подсудимого. Инцидент произошел в день свадьбы дочери напавшего, указано в судебных документах.
«На торжестве мужчина увидел друга, танцующего с его женой. Вечером во время совместного распития алкоголя подсудимый высказал товарищу свое недовольство, но драки не было. Пострадавший решил, что они помирились. Когда он собрался уходить, почувствовал резкий удар в область живота», — приводит выдержки из судебного делопроизводства издание «В курсе.ру».
Суд приговорил жителя Губахи к двум годам лишения свободы условно. Его также обязали возместить компенсацию приятелю в размере 200 тысяч рублей.
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