Пермяк получил удар ножом в живот за танец с женой друга на свадьбе его дочери

17 января 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Нож повредил желудок пострадавшего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Губахе (Пермский край) вынесен приговор местному жителю, который вспорол ножом живот друга из-за танца с женой подсудимого. Инцидент произошел в день свадьбы дочери напавшего, указано в судебных документах. «На торжестве мужчина увидел друга, танцующего с его женой. Вечером во время совместного распития алкоголя подсудимый высказал товарищу свое недовольство, но драки не было. Пострадавший решил, что они помирились. Когда он собрался уходить, почувствовал резкий удар в область живота», — приводит выдержки из судебного делопроизводства издание «В курсе.ру». Суд приговорил жителя Губахи к двум годам лишения свободы условно. Его также обязали возместить компенсацию приятелю в размере 200 тысяч рублей.

В Губахе (Пермский край) вынесен приговор местному жителю, который вспорол ножом живот друга из-за танца с женой подсудимого. Инцидент произошел в день свадьбы дочери напавшего, указано в судебных документах. «На торжестве мужчина увидел друга, танцующего с его женой. Вечером во время совместного распития алкоголя подсудимый высказал товарищу свое недовольство, но драки не было. Пострадавший решил, что они помирились. Когда он собрался уходить, почувствовал резкий удар в область живота», — приводит выдержки из судебного делопроизводства издание «В курсе.ру». Суд приговорил жителя Губахи к двум годам лишения свободы условно. Его также обязали возместить компенсацию приятелю в размере 200 тысяч рублей.