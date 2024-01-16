16 января 2024

Пермяк получил удар ножом в живот за танец с женой друга на свадьбе его дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Нож повредил желудок пострадавшего Фото:

В Губахе (Пермский край) вынесен приговор местному жителю, который вспорол ножом живот друга из-за танца с женой подсудимого. Инцидент произошел в день свадьбы дочери напавшего, указано в судебных документах.

«На торжестве мужчина увидел друга, танцующего с его женой. Вечером во время совместного распития алкоголя подсудимый высказал товарищу свое недовольство, но драки не было. Пострадавший решил, что они помирились. Когда он собрался уходить, почувствовал резкий удар в область живота», — приводит выдержки из судебного делопроизводства издание «В курсе.ру».

Суд приговорил жителя Губахи к двум годам лишения свободы условно. Его также обязали возместить компенсацию приятелю в размере 200 тысяч рублей.

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В Губахе (Пермский край) вынесен приговор местному жителю, который вспорол ножом живот друга из-за танца с женой подсудимого. Инцидент произошел в день свадьбы дочери напавшего, указано в судебных документах. «На торжестве мужчина увидел друга, танцующего с его женой. Вечером во время совместного распития алкоголя подсудимый высказал товарищу свое недовольство, но драки не было. Пострадавший решил, что они помирились. Когда он собрался уходить, почувствовал резкий удар в область живота», — приводит выдержки из судебного делопроизводства издание «В курсе.ру». Суд приговорил жителя Губахи к двум годам лишения свободы условно. Его также обязали возместить компенсацию приятелю в размере 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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