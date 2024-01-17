17 января 2024

Полицейские нагрянут в храмы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, снег, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
Полицейские будут охранять порядок горожан (архивное фото) Фото:

В день празднования Крещения полицейские будут обеспечивать общественный порядок в храмах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полицейские будут нести службу в 64 храмах, церквях и приходах Екатеринбурга. Также силовики будут направлены для охраны порядка в местах размещения купелей», — пояснили в ведомстве.

По оценкам полиции, в мероприятиях будет участвовать около 15 тысяч горожан. «Все 12 купелей в городе обследованы сотрудниками полиции, спасателями и медиками», — добавили в УМВД. Помогать полицейским будут росгвардейцы, сотрудники частных охранных предприятий, ГИБДД и представители дружин.

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. URA.RU рассказывало, как использовать крещенскую воду и что нельзя делать на Крещение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В день празднования Крещения полицейские будут обеспечивать общественный порядок в храмах Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полицейские будут нести службу в 64 храмах, церквях и приходах Екатеринбурга. Также силовики будут направлены для охраны порядка в местах размещения купелей», — пояснили в ведомстве. По оценкам полиции, в мероприятиях будет участвовать около 15 тысяч горожан. «Все 12 купелей в городе обследованы сотрудниками полиции, спасателями и медиками», — добавили в УМВД. Помогать полицейским будут росгвардейцы, сотрудники частных охранных предприятий, ГИБДД и представители дружин. Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. URA.RU рассказывало, как использовать крещенскую воду и что нельзя делать на Крещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...