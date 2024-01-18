В Ханты-Мансийске устроят тусовку для панков

В Ханты-Мансийске выступит панк-рок группа «Яма»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция против изменения пенсионного законодательства в Перми, ирокез, панк, субкультура, прическа, молодежь
На панк-вечеринке в Ханты-Мансийске выступит музыкальная группа из 2000-х годов «Яма» Фото:

Для жителей Ханты-Мансийска устроят панк-вечеринку, на которой выступит городская музыкальная группа из 2000-х годов «Яма». На тусовке также прозвучат песни 20-летней давности. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«Рассекретили сцены города 90-х и 2000-х годов. Нашли первых панков Ханты-Мансийска. Собрали музыкальных на всю голову и пригласили акустическую группу „яма“. А еще открыли песни 20-летней выдержки», — говорится в афише.

А в Сургуте пройдет памятный концерт, посвященный организатору рок-фестивалей и журналисту Роману Сытнику, более известного, как Рамзес Сикорский. На нем выступит основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в рок-клубе Сургута прошла вечеринка в стиле стимпанк. На ней устроили концерт и конкурс костюмов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для жителей Ханты-Мансийска устроят панк-вечеринку, на которой выступит городская музыкальная группа из 2000-х годов «Яма». На тусовке также прозвучат песни 20-летней давности. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Рассекретили сцены города 90-х и 2000-х годов. Нашли первых панков Ханты-Мансийска. Собрали музыкальных на всю голову и пригласили акустическую группу „яма“. А еще открыли песни 20-летней выдержки», — говорится в афише. А в Сургуте пройдет памятный концерт, посвященный организатору рок-фестивалей и журналисту Роману Сытнику, более известного, как Рамзес Сикорский. На нем выступит основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко. Ранее URA.RU рассказывало, что в рок-клубе Сургута прошла вечеринка в стиле стимпанк. На ней устроили концерт и конкурс костюмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...