В Ханты-Мансийске устроят тусовку для панков

В Ханты-Мансийске выступит панк-рок группа «Яма»

18 января 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

На панк-вечеринке в Ханты-Мансийске выступит музыкальная группа из 2000-х годов «Яма» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Для жителей Ханты-Мансийска устроят панк-вечеринку, на которой выступит городская музыкальная группа из 2000-х годов «Яма». На тусовке также прозвучат песни 20-летней давности. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.



«Рассекретили сцены города 90-х и 2000-х годов. Нашли первых панков Ханты-Мансийска. Собрали музыкальных на всю голову и пригласили акустическую группу „яма“. А еще открыли песни 20-летней выдержки», — говорится в афише.



А в Сургуте пройдет памятный концерт, посвященный организатору рок-фестивалей и журналисту Роману Сытнику, более известного, как Рамзес Сикорский. На нем выступит основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко.



Ранее URA.RU рассказывало, что в рок-клубе Сургута прошла вечеринка в стиле стимпанк. На ней устроили концерт и конкурс костюмов.

Для жителей Ханты-Мансийска устроят панк-вечеринку, на которой выступит городская музыкальная группа из 2000-х годов «Яма». На тусовке также прозвучат песни 20-летней давности. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «Рассекретили сцены города 90-х и 2000-х годов. Нашли первых панков Ханты-Мансийска. Собрали музыкальных на всю голову и пригласили акустическую группу „яма“. А еще открыли песни 20-летней выдержки», — говорится в афише. А в Сургуте пройдет памятный концерт, посвященный организатору рок-фестивалей и журналисту Роману Сытнику, более известного, как Рамзес Сикорский. На нем выступит основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко. Ранее URA.RU рассказывало, что в рок-клубе Сургута прошла вечеринка в стиле стимпанк. На ней устроили концерт и конкурс костюмов.