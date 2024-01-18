В Ханты-Мансийске устроят тусовку для панков

Для жителей Ханты-Мансийска устроят панк-вечеринку, на которой выступит городская музыкальная группа из 2000-х годов «Яма». На тусовке также прозвучат песни 20-летней давности. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.
«Рассекретили сцены города 90-х и 2000-х годов. Нашли первых панков Ханты-Мансийска. Собрали музыкальных на всю голову и пригласили акустическую группу „яма“. А еще открыли песни 20-летней выдержки», — говорится в афише.
А в Сургуте пройдет памятный концерт, посвященный организатору рок-фестивалей и журналисту Роману Сытнику, более известного, как Рамзес Сикорский. На нем выступит основатель легендарной группы Сургута «Bro sound» Александр Шкиренко.
Ранее URA.RU рассказывало, что в рок-клубе Сургута прошла вечеринка в стиле стимпанк. На ней устроили концерт и конкурс костюмов.
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